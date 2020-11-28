Пригожин объяснил, почему сейчас выжить шоу-бизнесу сложнее, чем в 90-е

Ситуация в российском шоу-бизнесе сегодня отличается от 90-х годов прошлого века, когда артисты пытались зарабатывать, несмотря на отсутствие денег у публики, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, тогда все считали, что стоят на пороге новой жизни и границы открывались, сейчас же они закрываются, и какой будет жизнь через год или два, никто сказать не может.

В интервью 5-tv.ru супруг певицы Валерии отметил, что в России 600 тысяч человек в индустрии развлечений уже осталась без работы, а в мире эта цифра составляет 12 тысяч. И теперь вся эта армия должна будет найти себя в новой жизни.

«У людей, у зрителей есть полное ощущение, что если артист — звезда, если он ездит на Rolls-Royce, значит, у него все хорошо. Вы знаете, все это временные печенюшки. Понимаете? А все течет и все меняется. Поэтому я, естественно считаю неправильным, когда кто-то пытается кого-то в чем-то упрекнуть», — сказал Пригожин.

Попытки шоу-бизнеса уйти в онлайн он сравнил с сексом по телефону.

«Это все новый формат не нашего поколения», — считает продюсер.

Иосиф Пригожин также напомнил об огромном штате сотрудников, который должны содержать звезды. Сейчас, когда выступлений нет, кто-то должен платить зарплаты сотням и тысячам людей, оставшихся без работы. Себя продюсер, который неоднократно поднимал этот вопрос, называет «рупором индустрии».

«Можно назвать это заводом, предприятием. А у многих людей совести нет разобраться. Никто ж не считает, все поверхностные, и думают, что вот, Иосиф тут от жира бесится, Иосиф про отрасль сказал!.. Появились такие Шнуровы которые просто стебаются над тем, что на самом деле происходит. Это не смешно! И все что делает Сережа Шнуров, это не смешно», — заявил Пригожин, имея в виду язвительные стихи лидера группы «Ленинград» о материальных трудностях звезд.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Иосиф Пригожин пожаловался, что они с Валерией вынуждены возвращать деньги за отмененные из-за коронавируса новогодние концерты.