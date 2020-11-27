Пригожин рассказал, как они с Валерией теряют деньги из-за пандемии

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Светлана Александрова
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Музыкальный продюсер отметил, что из-за сложившейся ситуации он с супругой старается не строить далеко идущих планов.

Пригожин рассказал, как они с Валерией теряют деньги из-за пандемии

Фото: Instagram @prigozhin_iosif

Тема:
Эпидемия коронавируса

Певица Валерия и ее супруг, музыкальны продюсер Иосиф Пригожин вынуждены возвращать деньги за новогодние концерты, которые отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом Пригожин рассказал в интервью, которое публикует ФАН.

«Дело все в том, что Новый год и все мероприятия, которые были у нас, нам их заранее оплачивали. Сейчас приходится возвращать деньги, потому что это считается форс-мажорными обстоятельствами», — пожаловался он.

По словам продюсера, сейчас они с женой живут «в моменте» и не строят никаких планов. Остаться на плаву им позволила подвернувшаяся в Дубае работа. В ОАЭ они «совмещали приятное с полезным» — сняли клип, провели фотосессию и отработали «несколько закрытых мероприятий».

«Это позволяет нам оставаться в какой-то форме, в том числе и материальной. Мы несем бремя перед своими коллективами, мы выплачиваем зарплаты, мы держимся. Да, мы держимся, несмотря на то, что Шнур с издевкой пытается подкалывать меня, моих коллег и друзей», — не смог не напомнить о едких стихах лидера группы «Ленинград» Пригожин.

Он назвал развернувшуюся в СМИ полемику на тему бедственного положения артистов «непорядочным поведением».

«Непорядочным! Это даже не хайп!» — подчеркнул музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скандальный телеведущий Отар Кушанашвили перечислил артистов, которые заняли у него крупные суммы и до сих пор не вернули. Главным должником он назвал именно Иосифа Пригожина.

Тема:
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