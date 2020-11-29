Второй за сутки российский чиновник погиб на охоте
Накануне от огнестрельного ранения умер замглавы уральского города, а сегодня печальные новости пришли из Уфы.
Фото: Depositphotos / DmitryPoch
Жертвой трагической случайности на охоте стал уже второй за сутки российский чиновник. Как сообщает региональное управление МЧС, погиб замначальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе Главного управления МЧС по Башкирии Ренат Абдульманов.
Мужчина находился в отпуске и поехал на охоту в Куюргазинский район возле населенного пункта Красный восток. С ранением плеча его пытались довести доставить в больницу, однако он скончался по дороге от полученных травм.
По информации ТАСС, 39-летний Ренат Абдульманов в момент происшествия находился в компании друзей в загоне.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Предварительная версия — несчастный случай.
Накануне при похожих обстоятельствах погиб заместитель главы закрытого уральского города Новоуральск Михаил Черницкий. Как сообщал 5-tv.ru, пуля перебила яремную вену и чиновник скончался от потери крови за несколько минут.
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