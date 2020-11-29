Второй за сутки российский чиновник погиб на охоте

Жертвой трагической случайности на охоте стал уже второй за сутки российский чиновник. Как сообщает региональное управление МЧС, погиб замначальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе Главного управления МЧС по Башкирии Ренат Абдульманов.

Мужчина находился в отпуске и поехал на охоту в Куюргазинский район возле населенного пункта Красный восток. С ранением плеча его пытались довести доставить в больницу, однако он скончался по дороге от полученных травм.

По информации ТАСС, 39-летний Ренат Абдульманов в момент происшествия находился в компании друзей в загоне.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Предварительная версия — несчастный случай.

Накануне при похожих обстоятельствах погиб заместитель главы закрытого уральского города Новоуральск Михаил Черницкий. Как сообщал 5-tv.ru, пуля перебила яремную вену и чиновник скончался от потери крови за несколько минут.