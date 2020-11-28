Фото оружия, из которого на охоте застрелили замглавы уральского закрытого города

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Светлана Шевченко
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Предварительная версия — случайный выстрел.

Фото, видео: Novouralsk.su; 5-tv.ru

Региональное управление СКР опубликовало фото карабина, из которого минувшей ночью был застрелен заместитель главы закрытого уральского города Новоуральска Михаила Черницкого. Судя по кадрам, это карабин «Вепрь».

СК РФ

По информации 5-tv.ru, следствие рассматривает в качестве приоритетной версии — случайный выстрел. Установлено, что пуля перебила яремную вену и чиновник скончался от потери крови за несколько минут. Предварительно, участники охоты сидели в засаде на кабана, расположившись друг напротив друга. Один из них бил по зверю, но промазал и попал в чиновника. Употребляли ли охотники алкоголь, неизвестно.

Пытаясь спасти друга они вызвали скорую до ближайшей деревне, а сами, погрузив Черницкого во внедорожник, повезли его до населенного пункта. Однако спасти заммера не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье — «Причинение смерти по неосторожности».

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