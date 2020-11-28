Фото оружия, из которого на охоте застрелили замглавы уральского закрытого города

Региональное управление СКР опубликовало фото карабина, из которого минувшей ночью был застрелен заместитель главы закрытого уральского города Новоуральска Михаила Черницкого. Судя по кадрам, это карабин «Вепрь».

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По информации 5-tv.ru, следствие рассматривает в качестве приоритетной версии — случайный выстрел. Установлено, что пуля перебила яремную вену и чиновник скончался от потери крови за несколько минут. Предварительно, участники охоты сидели в засаде на кабана, расположившись друг напротив друга. Один из них бил по зверю, но промазал и попал в чиновника. Употребляли ли охотники алкоголь, неизвестно.

Пытаясь спасти друга они вызвали скорую до ближайшей деревне, а сами, погрузив Черницкого во внедорожник, повезли его до населенного пункта. Однако спасти заммера не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье — «Причинение смерти по неосторожности».