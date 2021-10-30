Как употребление какао влияет на работу мозга

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Анастасия Шадская
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Оказалось, что этот напиток полезен не только для детей, но и для взрослых.

Как употребление какао влияет на работу мозга

Фото: Depositphotos / cook_inspire

Ученые доказали пользу употребления какао — оно повышает активность головного мозга и укрепляет кровеносные сосуды. Это происходит благодаря содержанию в какао-бобах большого количества флаванолов. О своих выводах авторы сообщили в отчете об исследовании, пишет Nature.com.

Научные мужи из Великобритании и США набрали 18 добровольцев — все совершеннолетние, здоровые люди без хронических заболеваний. В рамках эксперимента перед выполнением заданий он пили какао. Сначала испытуемые употребляли напиток с повышенным количеством флаванолов, а потом — с пониженным.

От участников эксперимента требовалось выполнить ряд логических задач. Сразу после употребления напитка добровольцев просили дышать воздухом с углекислым газом, что позволяло крови доносить до мозга повышенное содержаниние кислорода. По итогу оказалось, что наличие в организме флаванолов помогало лучше справляться с поставленной задачей и быстрее получать результат.

Кроме того, флаванолы улучшают работу сосудов, что, в свою очередь, является отличной профилактикой развития деменции. Помимо какао, получить достаточное количество этих органических соединений можно из яблок, винограда и обычного чая.

Ученые давно ратуют за употребление какао. Недавно оказалось, что этот напиток может облегчать течение коронавируса у больных.

Ранее 5-tv.ru писал, какие «полезные» продукты на самом деле очень калорийны.

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