Ученые назвали продукты, которые помогут больным с коронавирусом
В список попал даже алкогольный напиток.
Фото: www.globallookpress.com / Pfeiffer, J.
Арахис, фисташки, какао, красное вино, малина, виноград, черника и клюква могут облегчить протекание COVID-19. Своим благотворным влиянием на организм они обязаны наличием в своем составе антиоксиданта ресвератола. К такому предварительному выводу пришли ученые после серии опытов над животными.
SARS-CoV-2 попадает в клетку через фермент под названием ACE2. Исследования на мышах показали, что большая концентрация данного белка возможно влияет на снижение тяжести острого респираторного дистресс-синдрома, который зачастую сопровождает течение коронавирусной инфекции. Ресвератол же способствует увеличению числа ACE2.
«С одной стороны, увеличение количества ACE2 приводит к росту вероятности проникновения вируса в клетку. С другой, когда данный фермент больше не работает, это приводит к увеличению количества пептида под названием AngII, который может усиливать воспалительную реакцию. В частности, он сужает сосуды и повреждает эндотелий. Поэтому, на мой взгляд, недостаток ACE2 и избыток AngII негативно влияют на течение COVID-19», — пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Роман Зиновкин.
Однако эксперты отмечают, что исследования пока проводились только на животных и далеко не факт, что реакция человеческого организма на употребление данного антиоксиданта будет такой же.
Также пока неясно, сколько нужно употребить в пищу той же самой малины, чтобы это оказало влияние на способность организма сопротивляться коронавирусу.
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