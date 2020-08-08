Ученые назвали продукты, которые помогут больным с коронавирусом

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Марина Неруцких
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В список попал даже алкогольный напиток.

Ученые назвали продукты, которые помогут больным с коронавирусом

Фото: www.globallookpress.com / Pfeiffer, J.

Тема:
Эпидемия коронавируса

Арахис, фисташки, какао, красное вино, малина, виноград, черника и клюква могут облегчить протекание COVID-19. Своим благотворным влиянием на организм они обязаны наличием в своем составе антиоксиданта ресвератола. К такому предварительному выводу пришли ученые после серии опытов над животными.

SARS-CoV-2 попадает в клетку через фермент под названием ACE2. Исследования на мышах показали, что большая концентрация данного белка возможно влияет на снижение тяжести острого респираторного дистресс-синдрома, который зачастую сопровождает течение коронавирусной инфекции. Ресвератол же способствует увеличению числа ACE2.

«С одной стороны, увеличение количества ACE2 приводит к росту вероятности проникновения вируса в клетку. С другой, когда данный фермент больше не работает, это приводит к увеличению количества пептида под названием AngII, который может усиливать воспалительную реакцию. В частности, он сужает сосуды и повреждает эндотелий. Поэтому, на мой взгляд, недостаток ACE2 и избыток AngII негативно влияют на течение COVID-19», — пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Роман Зиновкин.

Однако эксперты отмечают, что исследования пока проводились только на животных и далеко не факт, что реакция человеческого организма на употребление данного антиоксиданта будет такой же.

Также пока неясно, сколько нужно употребить в пищу той же самой малины, чтобы это оказало влияние на способность организма сопротивляться коронавирусу.

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