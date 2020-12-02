«Передоз, кажется»: стример Reeflay озвучил свою версию причины смерти подруги

Московский блогер Стас Решетников, более известный пользователям сети как Reeflay, более двух часов вел стрим с лежащей в квартире умершей беременной подругой. Как рассказал во время трансляции сам блогер, незадолго до трагедии он выгнал девушку из дома, так как у нее случилась непроизвольная дефекация.

Когда в жилище прибыла бригада скорой помощи, любитель прямых эфиров несколько раз уточнил у медиков, действительно ли его подруга скончалась. Стрим был прекращен только после появления полицейских. Один из оперативников потребовал отключить трансляцию и отвернул объектив камеры к стене.

По неподтвержденным данным, погибшая Валентина имела анкету на сайте интим-услуг, в которой был довольно богатый перечень доступных «опций».

После того как девушку увезли в морг, стримера Reeflay задержали. На выходе из отдела полиции скованный наручниками блогер, озвучил 5-tv.ru свою версию причины трагедии.

«Передоз, кажется», — сказал Решетников, уточнив, что он запрещенные вещества не употреблял.

«Нет, я не употреблял. Видимо, она», — сказал стример.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обстоятельствах смерти беременной модели.