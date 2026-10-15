Принцессу Абу-Даби нашли посреди Лондона в кокаиновой коме

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 78 0

Вместе с королевской особой был ее трехлетний ребенок.

Как принцесса Абу-Даби оказалась под кокаином в Лондоне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Представительницу правящей династии Абу-Даби, 32-летнюю принцессу Махру Аль Нахайян нашли в состоянии кокаиновой комы посреди одной из улиц в Лондоне. В этот момент рядом с ней находился ее трехлетний ребенок. Об этом написало издание The Times.

По данным обвинения, Аль Нахайян вместе с неизвестным мужчиной обнаружили прохожие — между ними босиком играл трехлетний малыш. Встревоженные лондонцы вызвали полицию.

По прибытии полицейские примерно полчаса требовали от Махры хоть какой-то внятной реакции. Придя в себя, наследница впала в агрессивное состояние и начала выкрикивать бессмысленные фразы вроде «это не скотобойня, почему вас это так волнует?!».

На суде принцесса признала вину. Защитник Махры заявил, что с июля 2026 года та лечится от наркозависимости. Адвокат Стивен Вулло заявил, что его подзащитная проходит трехмесячную программу, после которой продолжит лечение амбулаторно. Ее приговорили к двум годам общественных работ и штрафу в шесть тысяч фунтов стерлингов.

Ранее 5-tv.ru писал, что британского стендап-комика и бывшего мужа певицы Кэти Перри Рассела Бранда обвиняют в сексуальном насилии.

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