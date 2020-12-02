«Тает лед»: Костюшкин обрадовал фанатов горячим видео из бани

Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в компании обнаженных мужчин исполнил танец под трек группы «Грибы». Роликом он поделился на своей странице в Instagram.



На кадрах он и несколько мужчин двигаются в такт под трек «Тает лед». Все они одеты в банные панамы и прикрываются вениками. В конце ролика Стас поливает всех из шланга водой.

«Рубрика «Видео на бис», — написал певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)

Действительно «на бис» — несколько дней назад Костюшкин также выкладывал ролик, где он с друзьями, распаренный и полуголый после бани танцует на снегу. Судя по всему, ходить в парную — еженедельная традиция Стаса и компании.

Фанатам очень понравился новый номер Костюшкина. Они отметили, как он горяч.

«Первый раз это видео вызывало улыбку, это произошло и во второй. Нормальные мужики парятся без трусов»;

«Эээх, какие красавчики!»;

«Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост — огонь», — написали фолловеры.

Как писал 5-tv.ru ранее, многие российские звезды предпочитают ходить баню. В любви к ней была замечена Алла Пугачева и Алексей Глызин.