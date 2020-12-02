Какую главную роль всей своей жизни не успел сыграть Плотников?

Звезды фильма «Собачье сердце» Бориса Плотникова не стало 2 декабря. Боль утраты не в силах унять ни близкие, ни коллеги известного актера. Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский присоединился к мнению селебрити, которые открыто заявляют: ушла легенда кинематографа.

«Беда какая! Как рано, как внезапно, как неправильно! У нас почти не осталось актеров подобных ему, актеров такой глубинной интеллигентности и такого интеллектуального обаяния. Этот типаж вырождается давно, он уходит, исчезает. Исчез!» — написал в своем Instagram шоумен.

Он прикрепил фото Плотникова, сделанные во время съемок различных кинофильмов. В том числе запечатленным рядом со знакомым каждому профессором Преображенским. Садальский с горечью подчеркнул, что в этой жизни выдающийся Плотников, к сожалению, не смог сыграть роль Иешуа из «Мастера и Маргариты». По мнению Станислава, Борис и внешне, и внутренне полностью соответствовал этому герою.

Заслуженный артист напомнил поклонникам о картинах «Лес» и «Невероятное пари…» режиссера Владимира Мотыля, где сыграл его кумир и товарищ.

«Уникальные фильмы с несчастливой судьбой, много лет пролежавшие на полках. Найдите, посмотрите их, вспомните большого актера. Теперь нам остается только это…» — обратился к фанатам Садальский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

Они же, в свою очередь, с ужасом признавали, что 2020-й забирает у мира самых ценных людей. Сначала — выдающегося сатирика Михаила Жванецкого, затем — актера Армена Джигарханяна и театрального режиссера Романа Виктюка. Сегодня — Плотникова. Люди отмечали удивительный талант Бориса Григорьевича и проклинали коронавирус, из-за которого скончался гений.

«Да что ж такое! Год как будто бы под занавес забирает от нас прекрасных, интеллигентных людей!»

«Редкий актер, очень жаль…»

«Ох, как жаль, как жаль! Уходят лучшие!!! Светлая память»,

«Если бы не чертов ковид… Бедный», — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал о последних днях жизни актера Бориса Плотникова.