Директор Московского дома фотографии рассказала о мистической смерти Ирины Антоновой

Накануне не стало Ирины Антоновой. Она умерла от коронавируса на 99-м году жизни. Директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова рассказала, что в тот момент, как она узнала о смерти ангела-хранителя Пушкинского музея, самые большие часы в ее доме остановились. Об этом пишет ФАН.

Мистическое событие поразило Свиблову. Она отметила, что незадолго до смерти вспоминала Антонову, много думала и говорила о ней. Руководитель Московского дома фотографии сообщила, что творчество заслуженного деятеля искусств РСФСР оставило в ее душе неизгладимый след. Ведь именно Антонова когда-то организовала приезд в Москву «Джоконды». На тот момент это было «неслыханной дерзостью».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что актер Станислав Садальский в связи со смертью президента музея имени Пушкина Ирины Антоновой вспомнил, под какую песню она хотела бы быть похоронена.