Садальский вспомнил, под какую песню хотела быть похоронена Ирина Антонова

Актер Станислав Садальский в связи со смертью президента музея имени Пушкина Ирины Антоновой вспомнил, под какую песню она хотела бы быть похоронена. Он поделился фрагментом ее интервью изданию «Собеседник» на своей странице в Instagram.

«В музыке слезы — это, конечно, чаще. Они неизменны в каких-то местах Шестой симфонии Чайковского или Адажиетто Малера, когда в вас все начинает трепетать. Я вам должна сказать, что такое сердечное стеснение у меня, например, вызывает и современная мелодия — My Way. Кто ее пел первым, а? Этот, американский, знаменитый? А, Фрэнк Синатра! „Мой путь“. Вот я бы хотела, чтобы, когда умру, сыграли эту мелодию», — приводит слова Антоновой актер.

Instagram @stassadal

Он также опубликовал небольшой отрывок выступления американского певца. Подписчики актера не только выразили слова соболезнования, но и отметили, какой утонченный вкус был у скончавшейся деятельницы культуры.

«Воплощение интеллигентности, скромности. Очень жаль»;

«Хороший вкус у этой женщины»;

«Уходит поколение настоящих интеллигентных людей», — отметили пользователи соцсетей.

О том, будет ли исполнена воля Ирины Антоновой, пока неизвестно. Однако случаи, когда великих людей хоронили под музыку гениальных исполнителей и композиторов встречается часто.

Как ранее писал 5-tv.ru, гроб с телом режиссера Романа Виктюка провожали со сцены под песню Сержа Лама. А по необъяснимой случайности погибшего в авиакатастрофе телеведущего Александра Колтового кремировали под ту же песню, которую назвала Ирина Антонова.