Звезда сериала «Кухня» и соведущая программы «Орел и решка» Мария Горбань любит возбуждать воображение поклонников дерзкими снимками, но на этот раз актриса превзошла саму себя. На очередном фото, которое она опубликовала на своей странице в Instagram, 33-летняя знаменитость позирует без трусов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Как-либо подписывать или комментировать снимок актриса не стала. Зато его прокомментировали десятки поклонников Горбань, причем преимущественно междометьями и эмодзи.

«Где трусы?»

«А трусы то и забыла надеть!»

«Ух, и горяча чертовка»

«Я в шоке! Красотка!»

«А бюстгальтер почему не сняла?» — пишут наиболее многословные фанаты.

Впрочем, нашлись и желающие внести свою ложку дегтя во всеобщий восхищенный хор — они высказывают мнение, что фотография отредактирована в фотошопе и что такая тяга к обнажению уже похожа на болезнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Горбань опубликовала снимок с пляжа на Мальдивах, на котором позировала в трусах, но без бюстгальтера.