«Где трусы?» — Мария Горбань превзошла саму себя в дерзкой фотосессии
Звезда сериала «Кухня» предстала перед объективом камеры в одном бюстгальтере.
Фото: Instagram @gorban_masha
Звезда сериала «Кухня» и соведущая программы «Орел и решка» Мария Горбань любит возбуждать воображение поклонников дерзкими снимками, но на этот раз актриса превзошла саму себя. На очередном фото, которое она опубликовала на своей странице в Instagram, 33-летняя знаменитость позирует без трусов.
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Как-либо подписывать или комментировать снимок актриса не стала. Зато его прокомментировали десятки поклонников Горбань, причем преимущественно междометьями и эмодзи.
«Где трусы?»
«А трусы то и забыла надеть!»
«Ух, и горяча чертовка»
«Я в шоке! Красотка!»
«А бюстгальтер почему не сняла?» — пишут наиболее многословные фанаты.
Впрочем, нашлись и желающие внести свою ложку дегтя во всеобщий восхищенный хор — они высказывают мнение, что фотография отредактирована в фотошопе и что такая тяга к обнажению уже похожа на болезнь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Горбань опубликовала снимок с пляжа на Мальдивах, на котором позировала в трусах, но без бюстгальтера.
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