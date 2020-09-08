«Маша, успокаивайся!» — Звезда сериала «Кухня» обнажилась на Мальдивах
Сексуальная Мария Горбань снялась на отдыхе без бюстгальтера.
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Фото, видео: Instagram @gorban_masha
Фигура обнаженной Марии Горбань встревожила ее поклонников в Instagram. Актриса отдыхает на Мальдивах и делится оттуда кадрами с подписчиками. На одном из них она предстала на фоне Индийского океана. Из одежды на девушке лишь белые плавки, за которыми виднеется татуировка.
Оголенную грудь звезда сериала «Кухня» эротично прикрывает рукой и влажными волосами. На спине и сбоку можно наблюдать ровный загар без полосок — очевидно, знаменитость часто загорает без верха. Снимок, на котором Горбань запечатлена в грациозной позе, она подписала лаконично: «LOVE».
Фанаты 33-летней актрисы посчитали опубликованное фото смелым, но не осудили за «обнаженку», а осыпали ее комплиментами. Однако намекнули Марии, что продолжать в том же духе чревато — о подобные кадры можно обжечься.
«Маша, успокаивайся!»
«Просто хочется! Такая красотка»;
«Фигура — бомба!»
«Вот это да! Смело!»
«Вау! Супер! Секси!» — оценили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что «горячие штучки» Горбань и Сысоева приняли ванну с шампанским.
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