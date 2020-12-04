В Мурманске в последний раз взошло солнце

В Мурманске началась полярная ночь, а это значит, что солнце спряталось на 40 дней. За горизонтом оно оказалось днем 2 декабря.

Такое природное явление как полярная ночь наблюдают на широтах севернее Полярного круга. На северо-западе нашей страны дни без солнечного света наступают на юге Кольского полуострова и частично в Карелии. На широте Мурманска полярная ночь длится чуть больше месяца. Северный полюс — рекордсмен в этом плане. Там полгода темно.

ТАСС / ИТАР-ТАСС/Архив

Это таинственное время рождает шедевры. Так, местные фотографы снимают ночные туманы, суровые, покрытые мраком памятники, скверы и площади. На видео, которое опубликовал местный фотограф Александр Чередников в Сети, природа будто навсегда застыла в пелене ночи. Кажется, будто солнце и правда больше не появится в этих краях. Но к счастью, это не так.

По расчетам климатологов, мурманская тьма расступится в полдень 11 января. Продлится первый рассвет ровно 44 минуты. Завершение полярной ночи жители Мурманска по традиции встречают праздником. Уже десять лет мурманчане устраивают акцию «Первый рассвет» на «Солнечной горке». Это самое высокое место города. Там они встречают первые долгожданные лучи солнца.

ТАСС / Федосеев Лев

Ученые утверждают, что, сколько бы человек ни прожил на Крайнем Севере, он никогда не сможет привыкнуть к полярной темноте. Медики утверждают, что долгое отсутствие солнца может плохо сказаться на здоровье. Поэтому местным жителям рекомендуют заниматься спортом и разнообразно питаться. Например, к блюдам советуют добавлять квашеную капусту. В ней много витаминов.

Ранее 5- tv.ru рассказал, что в сентябре в Ленобласть устремились охотники за Северным сиянием — яркое полярное свечение жители региона наблюдали несколько ночей подряд. Невероятное по красоте явление привлекло и многочисленных фотографов.