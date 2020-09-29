Охотники за Северным сиянием: жители Ленобласти наблюдают завораживающее явление

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Очевидцы опубликовали в интернете тысячи фото и видео. Они сделаны на берегах Ладожского озера или Финского залива.

Фото, видео: www.globallookpress / Ted Raynor; 5-tv.ru

В Ленобласть устремились охотники за Северным сиянием — яркое полярное свечение жители региона наблюдают уже несколько ночей подряд.

Невероятное по красоте явление привлекает и многочисленных фотографов.

Ловить эффектные кадры отправилась и Алиса Паршакова.

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