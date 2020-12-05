Три неочевидных признака: как понять, что мужчина изменяет? Мнение психолога

Существует немало способов понять, что супругу или партнеру наскучили отношения и он ищет себе кого-то на стороне. Но далеко не все знают про три неочевидных признака, который почти всегда говорят об уже случившейся или планируемой измене со стороны мужчины. Социальный психолог Александр Шахов рассказал 5-tv.ru, на что стоит обратить внимание женщинам.

Скрывание контактов

Чаще всего, когда возлюбленный изменяет или собирается это делать, он скрывает от партнерши свою переписку в социальных сетях и сообщения в телефоне. Ведь ему нужно общаться с объектом сексуального интереса, но не хочется, чтобы жена обо всем узнала.

«Большинство из тех, кто ведет переписку, двойную игру, категорически возражает против того, чтобы открыть переписку для постоянного партнера, — пояснил психолог. — И мотивируют тем, что это является личным пространством».

Однако в большинстве своем все куда проще — это измена. Чтобы подобного не случилось, Шахов посоветовал семейным парам придерживаться принципа «открытых связей». То есть всегда можно рассказать, с кем и о чем они общаются, не вдаваясь в детали.

Однако важно не злоупотреблять таким правом.

«В противном случае будут конфликты и подрыв доверия».

Равнодушие

Об измене может говорить необъяснимая смена настроения партнера. Например, он проявляет равнодушие к делам своей жены или девушки, раздражается, ему очевидно скучно находиться в ее обществе.

«Это говорит о том, что отношения теряют свою привлекательность, изюминку, сладость, — пояснил Шахов. — Когда партнеру с вами скучно, он, скорее всего, уже нашел, с кем ему не скучно, либо будет искать такого человека».

А вот на интимной жизни наличие других связей может никак не сказываться. Регулярный секс с партнером далеко не всегда гарантирует, что у него нет любовницы. А ведь большинство женщин связывают сокращение интереса в свой адрес с наличием «другой».

«Конечно, бывает, когда мужчина удовлетворяет свой сексуальный интерес на стороне. Но это бывает не всегда, — полагает психолог. — Признаки равнодушия, раздражения, частые ссоры могут говорить о том, что у него или у нее есть кто-то, с кем он или она получает позитивные эмоции».

Смена философии

Если мужчина ни с того ни с сего начинает говорить о том, что все мужчины полигамны по природе, женщине пора бить в набат. Истории о приятелях, изменяющих женам с их согласия, не возникают ниоткуда, как и рассуждения про привлекательность гарема.

Мужчинам свойственно оправдывать желание измен некой философской системой.

«Это намек. Прощупывание и возможность понять без объявления напрямую своего желания отношение партнерши к измене и смене сексуального партнера», — рассказал Александр.

Мужчины изначально по природе своей действительно были полигамны. Но времена изменились, и теперь это не является оправданием их измен, убежден психолог.

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