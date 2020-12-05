«Нам пришлось усыновить Васю»: Рыбин и Сенчукова сделали неожиданное признание

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена-певица Наталья Сенчукова признались, что «усыновили» единственного сына Василия. Новым видео они поделились с подписчиками артистки в Instagram.

«Скелеты в кустах или рояли в шкафу, — подписала публикацию Наталья. — Семейная тайна РыбСенов».

Перед важным объявлением для фанатов супруги подготовились — накрыли стол, разлили по бокалам шампанское.

«Мы сегодня отмечаем дату. Да, у нас семейная дата. Она немножко казусно-парадоксальная, как загадка. 22 года назад 4 декабря нам пришлось усыновить нашего сына Васю, хотя ему всего 21 год», — поведали 58-летний Рыбин и 50-летняя Сенчукова.

Супруги выдержали многозначительную паузу и продолжили «признания».

«Как это произошло? А у нас такая дата, день усыновления нашего Васи Рыбина. Да, Васек? Для тебя это новость? Мы раньше не отмечали», — радостно заявили родители сыну.

Вася на такую шутку от звездной четы отреагировал меланхолически.

Instagram @nsenchukova_official

Фанаты пары быстро вычислили, в чем тут дело.

«Сын у вас родился в феврале 1999 года. Скорее всего, 4 декабря вы расписались»;

«Поженились-расписались 04.12.1998. Узаконив тем самым сына»;

«Да, если предположить, что свадьба у вас была 4 декабря, то и усыновление произошло «автоматом» — написали они в комментариях.

«Правильно!» — ответила Наталья.

Виктор Рыбин и Наталья действительно поженились в конце 1998 года, спустя почти восемь лет совместной жизни. Проблемой был статус певца — он был связан узами брака со второй женой, матерью его дочери Марии. Пара рассталась задолго до развода, но документы были не оформлены.

Вскоре после свадьбы с Натальей у них с Виктором родился единственный сын Вася. Однако, пишет «Экспресс газета», у юноши могли бы быть и старшие братья или сестры. Встречаясь с Рыбиным, Наталья сделала аборт, когда впервые забеременела от него.

Ранее 5-tv.ru писал, как Сенчукова сообщила о смерти музыканта группы «Дюна» Апухтина.