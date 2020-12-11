Какой вы российский город по знаку зодиака?

Дата рождения может определить, как человек проживет свою жизнь. Астрологи считают, что по знаку зодиака можно вычислить характер людей. То же касается и нашей необъятной Родины — каждый город обладает своей неповторимой атмосферой.

Овны — Челябинск

Представителям знака Овнов лучше всего подойдет по характеру Челябинск — сталелитейный Куршевель нашей Родины. Многие смеются над шутками про суровый характер этого города и его жителей, однако темперамент Овнов чем-то схож с его атмосферой. Они талантливы, сильны духом, не склоняются перед трудностями, умеют из любой беды извлечь выгоду. Да и восхищаются ими неспроста — они этого заслуживают.

Тельцы — Суздаль

Тельцов можно сравнить с Суздалем — городом храмов, монастырей, настоящего русского характера и истории, куда рвутся тысячи туристов. Им свойственно умение показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать свои достоинства так, что всем хочется погреться в лучах их славы. Причем они могут практически ничего для этого не делать, но все равно нравиться почти всем.

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Близнецы — Екатеринбург

Близнецам свойственна двойственность характера. То же можно сказать и про Екатеринбург — город на стыке Европы и Азии, Центральной России и Сибири. Чего только нет в «Ебурге», как нежно зовут третью столицу России его жители. То же можно сказать и про Близнецов — чего они только не умеют. Им свойственна общительность и уживчивость, так что они всего окружены массой друзей и приятелей, и каждый видит в Близнецах «своего».

Раки — Казань

Раки — добрые, семейные люди, для которых близкие важнее всего. Но это только часть их многостороннего характера. В работе они могут быть совершенно иными, чем дома. Так и с Казанью. В городе уживаются типично татарская расточительность, русское «авось», гостеприимство, умение угощать вкусной и красивой едой, создавать уют.

Львы — Москва

Львы — короли астрологического круга, так что и город для них может быть только один. Москва! Туда все стремятся, но не все любят жить в столице. Огромный многонациональный мегаполис, где уживается порой несовместимое. Так и со Львами. К ним все тянутся, но не каждый сможет удержаться с ними рядом.

Девы — Новосибирск

Новосибирск — суровый сибирский город. Морозы, уникальная природа, наука, инновации. Не каждый смог бы выжить в таких условиях, да еще так успешно. То же можно сказать и про Дев — не все могут вытерпеть их характер, холодность, стремление перевоспитать под себя. Но если уж получится, то Девы от себя не отпустят, пишет Cosmo.ru.

Весы — Санкт-Петербург

Весы привлекают, манят к себе посторонних. Что-то есть в их характере, что не дает забыть про этих людей. Как и с Санкт-Петербургом. Кто-то приезжает в Северную столицу полюбоваться европейскими дворцами-музеями, кто-то — погулять по дворам-колодцам и встретить рассвет на питерских крышах, а кто-то — потому что не может жить без него. Так и с Весами — особенно опасно в них влюбляться, ведь есть шанс, что забыть их не удастся никогда.

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Скорпионы — Омск

Скорпионы славятся своим упрямым, неуживчивым характером, страстностью и ревнивостью. А за всем этим таится душа, которую они готовы показать только самым близким. Много ли среднестатистический человек знает об Омске? Промышленный центр, культурный и научный центр — но все это только обложка. А что кроется за его фасадом? Узнать дано не каждому.

Стрельцы — Сочи

Сочи всегда считался городом-курортом исключительно для летнего отдыха. Но уже шесть лет, как он доказал свою многогранность. Пальмы и снежные пики, море и горнолыжные курорты, субтропики и Зимняя Олимпиада. Стрельцы тоже умеют жить на полную катушку, успевать одновременно все. А их социальной активности и разнообразию общения можно только позавидовать.

Козероги — Калининград

Вроде, и «наш», а все же чужой. Свой, но европейский. Российский — но в окружении других стран вдали от великой и могучей — все это Калининград, он же Кенигсберг. Так и Козероги, они могут быть близки с другими знаками зодиака, но те постоянно будут замечать в них что-то чужеродное. Но это не делает их менее привлекательными, они просто другие.

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Водолеи — Владивосток

Рожденным под знаком Водолея часто тяжело в толпе. А вот их друзьям с ними интересно — настолько многогранный и интересный у них характер. Владивосток — это символ Дальнего Востока, окончание Транссиба, когда Китай и Япония ближе, чем Москва, причем не только территориально. Там любят все азиатское, но все же помнят о европейском, обожают свою уникальную природу и традиции. Так же и в Водолеями — сложный характер, привлекательная внешность и соблазнительная натура. Один раз узнав, хочется открывать их снова и снова.

У Рыб есть особенность — они всегда знают, чего хотят, а размениваться ни на что не будут. Что в карьере, что в личной жизни, что в увлечениях. Они особенные, и этим они хороши. Южно-Сахалинск — уникальный город на далеком для большинства россиян острове Сахалин. Совсем не русский по характеру, но в то же время «наш». Уникальное сочетание необычной природы, восточного мышления и религии, сочетания несочетаемого. И все это — под очень притягательным соусом.

Ранее 5-tv.ru писал, что выбрать к Новому году разным знакам зодиака.