Мужчины и женщины каких знаков зодиака самые страстные партнеры

Далеко не всегда страстность партнеров в отношениях помогает сохранить долгую связь. Такое случается, когда у них разный темперамент. Cosmopolitan опубликовал рейтинг самых страстных любовников по знаку зодиака, как среди мужчин, так и среди женщин, по мнению астрологов.

Самые страстные знаки зодиака у женщин

Скорпион

Женщины, рожденные под знаком Скорпиона, очень притягательны для мужчин и всегда обласканы вниманием ухажеров. Девушки-Скорпионы крайне влюбчивые, пылкие и страстные. В отношениях они предпочтут океан страстей спокойствию и размерности. В погоне за чужим вниманием могут совершать весьма эксцентричные поступки. Они и любят, и ненавидят, отдавая очень много энергии. Их не привлекают только комплименты. Им важна в мужчине решительность и сила характера. Скорпионы хорошо будут чувствовать себя со Львами, Раками, Скорпионами, Козерогами, Рыбами и Водолеями.

Близнецы

Эти девушки могут быть пылкими и одновременно холодными, радостными и печальными, нежными и жесткими. Они постоянно находятся в движении, в поиске новых ощущений, обретают интерес также быстро, как и теряют, не терпят скуки. При этом секс и любовь для них необязательно должны идти рука об руку. Женщины-Близнецы могут отдаваться интимной близости с мужчинами, осознавая несерьезность отношений с избранником. Они любят флирт, игру, эксперименты. Не выносят, когда мужчины доминируют, так как ценят свою самостоятельность. Им подойдут мужчины, родившиеся под знаками Льва, Овна, Стрельца, Весов и Водолея.

Овны

Объятия, страсть и секс для них на первом месте. При этом девушки-Овны очень избирательны в тех, с кем идут на интимную близость, и согласны на нее только с теми, к кому испытывают сильные чувства. Женщины-Скорпионы не выносят холодности и пассивности. Они упрямы и настойчивы — любят завоевывать неприступных мужчин. С возрастом женщины остаются такими же пылкими и притягательными. Женщина, рожденная под этим знаком, часто ревнива, импульсивна, эмоциональна. Овны совместимы с такими же пылкими мужчинами Овнами, а также с Тельцами, Близнецами, Львами и Стрельцами.

Самые страстные знаки зодиака у мужчин

Раки

Представители этого знака очень чувственны — в близких отношениях от их внешней, на первый взгляд, холодности не остается и следа. Они любят оказывать знаки внимания, ухаживать, осыпать, комплиментами. Если Рак влюблен, он отдается чувствам весь. В сексе эти мужчины привыкли воплощать в жизнь любые смелые фантазии. При этом они выполняют желания партнерши, и заняты не только своим удовлетворением. При этом не склонны к доминированию и ни за что не будут подавлять своих избранниц. Раки — утонченные и элегантные мужчины, склонные идеализировать возлюбленную и предаваться иллюзиям. Их влюбленность порой перерастает в фанатичное поклонение — тогда необходимо вернуть мужчину с небес на землю. Они отлично чувствуют себя рядом со Скорпионами, Рыбами, Девами и Тельцами.

Львы

Эти мужчины настоящие гедонисты, любящие изысканную еду, роскошный отдых, дорогую одежду, бурный секс. Благодаря своей амбициозности они и нравятся женщинам. Когда Львы «выходят на охоту», их азарт не знает границ. Они галантные кавалеры, обожающие завоевывать недоступных женщин. Отношения с ними будут захватывающими и насыщенными. Минус в том, что Львы нечутки в постели и зациклены на своих желаниях. Им комфортно в отношениях с Близнецами, Водолеями, Весами.

Стрельцы

Они прирожденные соблазнители, способные очаровать любую даму. Стрельцам свойственна неверность, так как они слишком сильно ценят свободу и не считают нужным как-либо сковывать себя. Однолюбом представитель данного знака может стать рядом с очень многогранной женщиной. В интимной жизни этот знак предпочитает разнообразие и эксперименты. Им больше всего подходят женщины знаков Льва, Весов, Скорпиона.