Воспользовались ЭКО или изменил? Адвокат раскрыла правду об отношениях Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Новость о бракоразводном процессе продюсера Бари Алибасова и народной артистки РСФСР Лидии Федоссевой-Шукшиной уже долгое время является одной из самых обсуждаемых. Едва ли не каждый день появляются новые подробности взаимоотношений знаменитостей. Например, уже известно, что актриса хочет как можно быстрее развестись с музыкантом, в то время как он сам по неизвестным причинам затягивает процедуру, хотя, по слухам, уже нашел замену жене. Новой возлюбленной Алибасова называют его молодую помощницу Викторию Полторацкую.

На удивление поклонников отношения Бари и его новой избранницы зашли слишком далеко — пара уже ждет ребенка. Однако действительно ли Виктория беременна от продюсера, пока остается загадкой. Накануне в СМИ распространилась информация, что музыкант попросил прощения у Федосеевой-Шукшиной и заявил, что не изменял ей. Якобы ребенок был зачат посредством процедуры экстракорпорального оплодотворения.

В то же время в интервью 5-tv.ru официальный представитель актрисы Юлия Вербицкая-Линник отметила, что никаких разговоров об ЭКО не было.

«Про ребенка ЭКО он ей не говорил. После последних его откровений они не общались», — сообщила адвокат.

Более того, по словам юриста, Алибасов проявил себя крайне неуважительно по отношению к ее подзащитной. Оскорбительное поведение продюсера и стало камнем преткновение супругов.

«Основная причина — это, конечно, те оскорбительные и неуважительные высказывания, которые со стороны Бари Каримовича поступили в адрес Лидии Николаевы. Огромный диссонанс с тем, что Бари Каримович говорил изначально: „Лида, я тебя очень люблю, я тебя буду защищать от всех“. По факту Лидия Николаевна подвергалась оскорблениями», — пояснила Юлия Вербицкая-Линник.

Говоря о состоянии Алибасова, она добавила, что музыкант оказался заложником сложившихся обстоятельств.

«Мне кажется, если бы музыкант был в силе своей, он бы никогда не позволил себе быть в ситуациях компрометирующих, унижающих и тех, где он вызывает жалость. <…> Я вижу своими глазами, что за последнее время он, конечно, поддал. Одна за другой клиника, разные диагнозы. <…> Может, быть новая его девушка обеспечит ему покой», — резюмировала адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Федосеева-Шукшина отреагировала на госпитализацию Алибасова.