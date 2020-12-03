«Переживает»: адвокат о реакции Федосеевой-Шукшиной на госпитализацию Алибасова

Законный представитель супруги Бари Алибасова — актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной — рассказала 5-tv.ru, как звезда отреагировала на экстренную госпитализацию известного продюсера. По предварительным данным, причиной стало резкое падение давления из-за возможной передозировки препаратом «Виагра».

«Мы желаем ему здоровья, поскольку какие бы вещи он не творил и как бы Лидию Николаевну не обижал, они на настоящий период времени являются зарегистрированными супругами», — подчеркнула адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

Она справедливо заметила, что Алибасов не впервые попадает в больницу, имея в виду, в частности, случай с отравлением «Кротом» и недавний визит в нарколечебницу, однако напомнила, что впереди продюсера ожидает судебное заседание. На 10 декабря назначено предварительное слушание по делу о бракоразводном процессе между Бари Каримовичем и Лидией Николаевной, где истцом выступает последняя.

«Мы надеемся, что Бари Каримович обеспечит явку своего представителя. <…> В такой ситуации можем желать ему только здоровья, потому что он в нем нуждается. <…> Мы надеемся, что такие серьезные поводы не будут использованы для продолжения пиар-компании», — отметила адвокат Дедосеевой-Шукшиной.

Говоря о состоянии самой актрисы, Юлия отметила, что после инцидента с публикацией видео любовных игрищ Алибасова с новой возлюбленной, ее клиентка до сих пор не может прийти в себя. Как известно, Лидию Николаевну сразил криз. К счастью, в настоящий момент ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Но Вербицкая-Линник уточнила, что актриса все-таки волнуется за своего супруга.

«Она, как человек высоких моральных качеств, склонна заботиться об окружающих людях больше, чем о себе. И, конечно, она о состоянии здоровья Алибасова переживает. Желаем ему выздоровления и надеемся, что он воздержится от дальнейших действий, которые могли бы причинить Лидии Николаевне вред моральный или материальный», — заключила юрист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как PR-директор Бари Алибасова прокомментировал его госпитализацию.