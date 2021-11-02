Смертельно опасно: ТОП-3 первых признаков рака молочной железы

Рак груди — смертельно опасная болезнь. Конечно, если вовремя ее не лечить. Но как распознать первые признаки недоброкачественной опухоли? На этот и другие вопросы в беседе с 5-tv.ru ответила заведующая отделением онкомаммологии Петербургского городского онкоцентра Елена Бит-Сава.

Факторы возникновения

Для того чтобы определиться с первыми симптомами рака груди, важно понимать, какая категория пациентов подвержена ему более всего и какая опухоль действительно считается опасной.

По словам эксперта, большое заблуждение считать, что маленькое новообразование не несет серьезной угрозы. Как выяснилось, все с точностью да наоборот. Проблема состоит в том, что оно более устойчиво к медикаментам и химиотерапии. Кроме того, «попасть» в нее из-за размеров не так-то просто. Даже учитывая баснословное количество возможностей современной медицины. Однако чем раньше выявлена опухоль, тем, безусловно, лучше.

Как отмечает врач, мифом является и то, что хуже всего заболевание переносят и более подвержены риску взрослые женщины. Так, если у старшего поколения возникновение новообразований зависит в большинстве своем от гормональной перестройки, и с этим отлично научились справляться, то у молодежи все развивается гораздо активнее.

«Вклад наследуемых мутаций уже набил оскомину. Это небольшой процент — всего 10%, максимум 15%. Этот бум давно должен поутихнуть. Пациенты говорят: „У меня никто не болел, рака не может быть“. Запомните: под термином „наследственный рак“ мы подразумеваем не только мутацию, но и те пункты, по которым мы подозреваем эту опухоль», — пояснила медик.

Говоря иначе, пациент может даже не предполагать, что мутация гена, приводящая к раку яичников у него самого или у кровных родственников также повышает риск развития онкологии груди. Вместе с тем медик отмечает, что молодым и здоровым девушкам не стоит бежать к специалистам и выяснять, имеются ли генетические дефекты. Но быть внимательнее к себе все же не помешает.

Статистика и методы лечения

Что касается статистики, Елена Бит-Сава отмечает: хуже всего ситуация обстоит в странах Запада. Так, например, в США едва ли не каждая взрослая пациентка зависима от гормональной терапии. Неважно, принимает она препараты для поддержания общего состояния, делает это из-за профилактики остеопороза или из-за отказа яичников. Проблема в том, что у населения нет страха перед приемом эстрогенов, которые оказывают сильнейшее воздействие на организм.

Как не удивительно, но «фактором риска» является и эмиграция населения. Известно, что в Штаты приезжают представители тех национальностей, у которых принято заводить большие семьи. Такие люди никогда не используют контрацептивы и в принципе мало следят за состоянием здоровья.

«Что касается Европы, там заболеваемость выше, чем в США. 25-30% в сравнении с российскими 20,1%. Однако прирост идет с каждым годом. Но в чем плюс: ранние формы выявляться стали раньше. Хочется надеяться, что за счет этого тоже есть прирост. Это, конечно, очень хорошо. Особенно картина благоприятная в США — там ранних форм (первая и вторая стадия рака — Прим. ред.) до 80-90%. Что касается нас — это около 40-50%», — подчеркнула врач.

Она отмечает, что выявление онкологии на ранних стадиях позволяет не только спасать жизни пациенток, но и даже способствовать увеличению ее продолжительности. В частности, за счет того, что изначально женщины проходят химиотерапию, не ложась под нож хирурга. Такая очередность манипуляций позволяет добиться полного исчезновения злокачественного новообразования.

Первые признаки

Ведущий онколог заметила, что каждой женщине, независимо от ее статуса и возраста, необходимо понимать, что в самообследовании нет ничего постыдного и страшного. Именно прощупывание молочных желез позволяет выявить нежелательные узлы и даже небольшие опухоли.

«Не должно быть никаких деформаций, втяжений, вмятин, изменения контуров, изменения окраски в сторону покраснения, возникновения отечности, изменения формы и положения соска либо его отечности, выделений из соска», — отметила Елена Бит-Сава.

И тут же добавила, что речь не идет о тех выделениях, которые имеют серозный оттенок, полупрозрачны словно молозиво. Все это имеет место при всех доброкачественных процессах в организме. Однако если субстанция имеет красноватый, багровый, темный или кровянистый характер — важно немедленно обратиться к специалисту.

«Как таковые образования, особенно малых размеров, прощупать достаточно сложно. Если женщину ничто не беспокоит, это не значит, что ничего нет. Может быть какое-то образование при пальпации: комочки, уплотнения, узелки, подтянутость кожи, ну и, конечно, выход опухоли на поверхность. К сожалению, мы видим и таких пациентов сегодня тоже. Это четвертая стадия рака», — объяснила врач.

Тем, кто все же стесняется своего тела и боится пальпации, но догадывается, что не все в порядке, следует обратиться к врачу. Если при прощупывании обнаружить ничего не удалось, но подозрения на онкологию есть, пациентку направят на маммографию.

«Мы часто говорим о том, что женщины должны выполнять ультразвуковое исследование раз в год, ходить к маммологу, самостоятельно себя осматривать каждый месяц. Это, конечно, прекрасно, но маммографию нужно делать хотя бы раз в три года с 39 лет до 48, далее — чаще: раз в два года. Заболеваемость рака молочной железы более высокая после менопаузы, у женщин после 55 лет», — заключила специалист.

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