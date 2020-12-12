Это не «зашквар»: Дубовицкая ответила раскритиковавшей «Аншлаг» Воробей

Грандиозный скандал разразился между звездами 90-х — юмористкой Еленой Воробей и ведущей программы «Аншлаг» Региной Дубовицкой. Причиной стало недопонимание на фоне разного отношения к юмору и жизни.

Так, на днях в интервью Алене Жигаловой Воробей заявила, что вышеупомянутое шоу уже давно и никому неинтересно. Не преминула тут же заметить, что молодежь справедливо называет программу «полным зашкваром».

«Ты не представляешь, как мне иногда бывает тяжело выдавить из себя не то, что смех, а хотя бы улыбку, когда мы записываем какой-нибудь концерт», — заявила Елена.

При этом отметив, что слава «Аншлагу» в принципе досталась нелегко: ради этого артисты разговорного жанра трудились днем и ночью.

Дубовицкой же не понравилось, что некогда пришедшая к ней на работу (Ведущая является основателем и руководителем «Аншлага» — Прим.ред.) юмористка смеет ее так жестко критиковать.

«Передача 33 года живет! Сегодня, если у программы нет рейтинга, на телевидении ее никто не держит. Все эти годы у нас высокий рейтинг», — резко осекла коллегу 71-летняя Регина Игоревна в эфире «Вечерней Москвы».

Юмористическая передача «Аншлаг» выходит в эфир с октября 1987 года. За долгие годы существования шоу в нем успела принять участие масса артистов. Более всего известны Владимир Винокур, Клара Новикова, Юрий Гальцев, Елена Воробей и другие.

Ведущая программы Регина Дубовицкая по сей день выступает в качестве идейного вдохновителя и куратора. Он не раз признавалась, что прибегала к жестким мерам, если артисты начинали «халтурить». Например, некоторым могла отказать в съемках, если накануне вечером не видела их на репетиционной площадке. Дубовицкая называется себя «жестким и прямолинейным руководителем».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Дубовицкая откровенно призналась, что постоянно ссорится со всеми своими коллегами.