Регина Дубовицкая призналась, что никогда не дружила с Петросяном

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Алина Потёмкина
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Ведущая перечислила имена тех, с кем ее связывают теплые дружеские отношения.

Регина Дубовицкая призналась, что никогда не дружила с Петросяном

Фото: ТАСС / Микляев Сергей

Ведущая юмористической передачи «Аншлаг» Регина Дубовицкая заявила, что никогда не дружила близко со своим коллегой Евгением Петросяном. Такое признание она сделала в эфире программы Бориса Корчевникова на федеральном канале.

По ее словам, на сегодняшний день ей удалось сохранить неплохие отношения с юмористом, но крепких уз дружбы между ними никогда не наблюдалось. Зато она была тесно связана с рядом других знаменитых комиков того времени.

«Отношения нормальные. Но особой дружбы у нас никогда не было. С кем у меня были по-настоящему очень дружеские отношения — именно были, просто больно говорить в прошедшем времени, — конечно, с Мишей Евдокимовым, конечно, с Мишей Задорновым, и, конечно, с Кларой Новиковой, с Винокуром Володей», — перечислила Дубовицкая.

На это Корчевников ей привел цитату из интервью Клары Новиковой, которая утверждала, что часто в ее отношениях с подругой бывает разлад. На это ведущая возразила, что для нее регулярные размолвки с друзьями — норма жизни. Правда, и отходит от них она быстро и снова восстанавливает отношения.

«А я со всеми ссорюсь. Но мы никогда не ругались. Мы сегодня, например, поссоримся, и сегодня же помиримся», — пояснила ведущая.

Регина Дубовицкая ведет передачу «Аншлаг» с 1987 года. Она была ее создательницей и остается бессменной ведущей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложилась судьба известных юмористок из «Аншлага».

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