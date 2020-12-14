Что нужно сделать в день кармического солнечного затмения 14 декабря?

Последнее в уходящем 2020 году солнечное затмение земляне смогут наблюдать 14 декабря. Полностью Луна закроет от Земли солнечный диск в 19:30 по московскому времени. На территории России Солнце в это время уже скроется за горизонтом, поэтому наблюдать это явление жители нашей страны не смогут, но, как рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская, его необычайно сильное воздействие ощутят на себе все обитатели планеты.

По ее словам, это будет кармическое солнечное затмение. Это значит, что все что люди будут делать 13, 14 и 15 декабря будет оказывать влияние на их жизнь ближайшие два с половиной года. Кроме того, на последующие 18 с половиной лет запустится определенный цикл, который может существенно изменить жизнь. Чтобы эти изменения были позитивными, необходимо сделать несколько вещей именно в день солнечного затмения.

«Вспомните, пожалуйста, всех тех людей, на кого вы обижались или кому вы высказывали какие-то претензии, и отпустите все негативные мысли, эмоции по отношению к этим людям, ситуациям, для того чтобы войти в следующие 18 с половиной лет обновленными и легкими, и не тащить за собой груз каких-то нереализованных эмоций и проблем», — рекомендует Никольская.

Второе, что астролог советует сделать 14 декабря, это вспомнить тех людей, которых вы бы хотели за что-то поблагодарить. Позвоните им, если есть такая возможность. Если же такой возможности нет, достаточно просто мысленно представить человека и поблагодарить за то, что он для вас сделал.

Также по словам Никольской в этот день стоит посмотреть вокруг себя и обратить внимание на ту вещь, которая особенно привлечет ваше внимание. Это может быть все что угодно — от картины на стене до дивана или шкафа.

«Подойдите к ней и прямо этой вещи наговорите какие-то свои мечты, „хотелки“ и желания о том, что бы вы хотели чтобы исполнилось в самое ближайшее время. После чего подумайте о том, какие три самые простые шага вы бы могли сделать в ближайшие 72 часа для того, чтобы ваши желания осуществились. И обязательно эти шаги сделайте», — говорит эксперт.

По словам астролога, это затмение будет наиболее важным для родившихся под знаком Близнецов, Стрельца и Водолея. В жизни представителей этих знаков зодиака в ближайшее время могут произойти очень серьезные изменения.

Для Раков, Козерогов, Скорпионов вероятны изменения в плане карьеры, которые приведут на совершенно новый уровень развития.

Для всех остальных знаков очень важна будет сфера общения. Им следует ценить людей, с которыми они общаются сейчас, поскольку многие из них по разным причинам скоро покинут их. Однако не стоит цепляться за прошлое, а нужно просто отпустить тех, кого необходимо.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Алена Никольская назвала самые удачные дни для покупки лотерейных билетов в 2021 году для представителей разных знаков зодиака.