Астролог назвала удачные даты для покупки выигрышных лотерейных билетов

Астролог Алена Никольская составила прогноз «финансовых» дней недели и удачных чисел для каждого знака зодиака. Она рассказала 5-tv.ru, когда в 2021 году представителям четырех стихий стоит покупать лотерейные билеты, делать ставки на спорт и рисковать своими сбережениями.

Огненные знаки

По мнению Никольской, удача будет ждать Овнов, Львов и Стрельцов по вторникам, четвергам и воскресеньям. Особенно прибыльными могут быть цифры: один, три и четыре.

«Это ваши счастливые дни, ваши счастливые числа. Используйте их, удача вам улыбнется», — заявила астролог.

Земные знаки

Тельцам, Девам и Козерогам Алена Никольская посоветовала обратить внимание на среды и субботы, а также на цифры три, семь и девять.

«В эти дни вы можете рисковать и разрешить себе быть чуточку сумасбродными. И тогда вы отпустите контроль, который иногда мешает вам улыбнуться удаче. И помните, что вы всегда должны все просчитывать, особенно сейчас, когда в Тельце находится Уран — планета неожиданностей», — сказала специалист.

Воздушная стихия

Астролог утверждает, что 2021 год полностью принадлежит Близнецам, Весам и Водолеям.

«Этот год — ваш год. В том числе и финансово. Бык — это такое животное, которое всегда всего добивается большим трудом. Но в этом году Юпитер и Сатурн будут в знаке воздушной стихии — Водолее, а значит для всех воздушных знаков будет много плюсов», — отметила Алена Никольская.

Важными днями недели для них будут среда и пятница. Удачу принесут все кратные трем числа, кроме тех, которые заканчиваются на двойку.

Стихия воды

В 2021 году Сатурн уйдет из Козерога и перейдет в Водолея. А значит, по мнению астролога, Раки, Скорпионы и Рыбы смогут вздохнуть с облегчением. Финансовая удача будет улыбаться им.

«Обратите внимание, что ваши дни: понедельник для Раков, вторник для Скорпионов, а для Рыб — четверг. Числа: девять, четыре и семь. Используйте их, и тогда точно все будет хорошо», — подытожила Никольская.

Ранее 5-tv.ru сказал, грядущий год обещает быть богатым на финансовые неожиданности и не всегда позитивные события. Алена Никольская предупредила, что нужно с умом подходить к вопросам вложения своих средств, а также к крупным покупкам. По ее словам, 2021 год неблагоприятен для дерзких инвестиций.