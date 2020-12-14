Могила Людмилы Сенчиной осталась без гранитного памятника

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Егор Измалкин
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Певицы не стало 25 января 2018 года. Звезде эстрады было 67 лет.

Могила Людмилы Сенчиной осталась без гранитного памятника

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Надгробие на могиле певицы Людмилы Сенчиной, которой 13 декабря могло бы исполниться 70 лет, спустя два года после ее смерти до сих пор не установлено. Об этом пишет Nation News.

Корреспонденты издания однако заметили, что родственники артистки хорошо следят за местом ее упокоения: сорной травы на клумбе нет, забор в порядке, а деревянный крест цел. Прямо под ним находится фотография в рамке.

Известно, что певица скончалась в январе 2018 года после полутора лет борьбы с раком поджелудочной железы. Ее похоронили на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, следуя воле, изложенной в завещании. Недалеко от нее покоится певец Эдуард Хиль. При жизни Сенчиной доводилось выступать с ним на одной сцене.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Надежда Бабкина почтила память Людмилы Сенчиной в день ее рождения.

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