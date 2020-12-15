Эвелину Бледанс ограбили ее знакомые

Актриса Эвелина Бледанс опубликовала на своей странице в Instagram напугавшую подписчиков историю. Женщина описала, как проходило расхищение имущества в ее доме, организованное знакомыми людьми.

«Меня ограбили. Когда я вернулась домой — человек просто продавал мои вещи: платья, сумки, шляпы. Было много женщин, которые выходили радостные от выгодной покупки, а меня никто не замечал. Этот человек был с супругой (и я их знаю в реальной жизни). И так продолжалось весь сон. Мне надо опасаться этих людей?» — написала Эвелина.

Instagram @bledans

Часть поклонников после известия о том, что все это артистке приснилось, выдохнула с облегчением. Однако нашлись и те, кто посоветовал внимательно отнестись к сигналам подсознания и сторониться сомнительных приятелей. Некоторые же предполагали, что Бледанс просто мечтает обновить гардероб, потому ей и видится исчезновение старой одежды. Актриса активно комментировала советы фанатов и рассматривала все их версии, чтобы решить, вещий сон, или все-таки нет.

«Не надо их опасаться. Пусть хоть во сне порадуются обновкам»;

«Наверное, вам нужно купить новые вещи! Подсознание просит!»

«А вы им сон расскажите! Если что и затаили глубоко в душе, оставят эту затею»

«Не надо опасаться людей, но быть начеку нужно с любыми! Эвелина, вы красавица!»

«Смотря, в какой день! Обычно, сны сбываются в среду и в пятницу», — писали подписчики, но ограбление, к счастью Эвелины, приснилось во вторник.

Видение Бледанс, к слову, отсылает к скандальной историю с актрисой Натальей Дрожжиной и ее мужем юристом Михаилом Цивиным, которых в Союзе кинематографисов окрестили «падальщиками».

Из частых гостей светских приемов пара в момент превратилась в обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Им приписываются махинации с имуществом вдовы и дочери актера Алексея Баталова, которые привели к полному разорению наследниц покойного народного артиста СССР.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности скандального дела семьи Баталова.