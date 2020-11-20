Москва по-прежнему не верит слезам: почему Баталов не смог защитить жену и дочь?

Народному артисту СССР Алексею Баталову 20 ноября исполнилось бы 92 года. Актер, известный ролями брутальных, сильных духом мужчин, ушел из жизни в 2017 году. В первую очередь он запомнился публике как Борис Бороздин в фильме «Летят журавли» (1957) и «Гоша, он же Гога» в картине «Москва слезам не верит» (1979). Сам Баталов признавался в интервью, что в его жизни было немало фатальных ошибок. Но вряд ли он мог представить, в какой ситуации окажутся его жена и любимая дочь после его смерти.

Родился Алексей Баталов в актерской семье в 1928 году. Его родители развелись, когда он был еще маленьким, а вскоре мама вышла замуж за писателя Виктора Ардова. Этого человека актер называл впоследствии своим примером смелости и мужской силы. Семья жила в знаменитом доме литераторов в Москве, по соседству с поэтом Мандельштамом.

Когда началась война и в столице стало небезопасно, мать Баталова Нина Ольшевская вместе с детьми (у Алексея было два младших единоутробных брата) перебралась в Бугульму, в Татарстан. Но и там она не изменила призванию и организовала небольшой театр. На этой сцене юный Алексей Баталов сыграл свои первые роли и окончательно определился с призванием.

В Москву семья вернулась только в 1950 году, молодой актер закончил школу-студию МХАТ имени Немировича-Данченко. К этому времени Алексей уже был женат на дочери советского художника Константина Ротова Ирине. В 1955 году у них родилась дочь Надежда. Младший брат Баталова Михаил вспоминал впоследствии, что актер с женой чувствовал себя неуютно в родительской квартире, куда часто наведывались знаменитости.

«У нас квартира была тесная, туда еще периодически Ахматова приезжала. Он с женой там не мог жить. В Питере ему позже дали коммунальную квартиру, небольшую комнатку. Большего жилья у них не было. Приходилось тесниться там с женой и дочерью. Через несколько лет ему дали отдельную квартиру», — цитирует Михаила Ардова StarHit.

Сам артист рассказывал, что со своей первой супругой познакомился еще в детстве на даче. Со временем дружба переросла в нечто большее, и Алексей решил жениться, когда ему было всего 20 лет. Однако с самого начала молодые люди начали отдаляться друг от друга.

«Они никогда не были особо близки. Ему в принципе несвойственны большие чувства по отношению к родственникам. Да, они жили вместе, он играл с дочерью, но какой-то глубокой душевной связи не было», — вспоминал брат Баталова.

В итоге неожиданно для всех Алексей и Ирина расстались через три года после рождения дочки. К тому времени мысли Баталова занимала совсем другая женщина. Развод оказался болезненным, отношения с дочерью у актера тоже не сложились. Позже он признавался, что был для Нади плохим отцом и жалел, что редко навещал ее и не смог стать для нее опорой. Зато он полностью посвятил себя новой семье — Гитане Леонтенко и дочери Маше.

Алексей Баталов встретил свою вторую жену в цирке, где та выступала с акробатическими номерами и вспоминал впоследствии, что это была любовь с первого взгляда. Но влюбленным пришлось расстаться на целых четыре года — артист был женат. По прошествии этого времени оказалось, что чувства не иссякли, и, несмотря на осуждение окружающих, с Гитаной Баталов был счастлив.

Когда у пары в 1968 году родилась дочь Мария, супруги были на седьмом небе от радости и не сразу заметили странностей в поведении ребенка. Но вскоре проблемы со здоровьем у девочки стали очевидны. Вердикт врачей был неутешительным: ДЦП.

Как оказалось, малышка получила родовую травму, много лет в случившемся с любимой Машей Алексей Владимирович винил медиков. Ради ухода за больным ребенком Гитане пришлось уйти из цирка. Отважная женщина полностью посвятила дальнейшие годы заботе о муже и дочке.

Благодаря любви и поддержке родителей Мария Баталова не поставила на себе крест, с отличием окончила сценарный факультет ВГИКа и начала писать детские сказки и другие произведения.

«Машка — главнокомандующий в нашем доме. Все у нас подстроено под нее. Она очень упертая, целеустремленная, так что да, мы подчиняемся», — рассказывал Алексей Баталов.

Он не раз говорил, что хочет завещать дочери абсолютно все, что нажил тяжелым трудом, ведь именно Мария была его главной радостью.

Но в конце жизни Баталов оказался в эпицентре громкого скандала. Сосед по даче Вадим Эльгарт поставил баню на участке народного артиста и категорически отказывался ее сносить. Между соседями началась война, да такая, что Гитана Аркадьевна, по ее собственному признанию, боялась приезжать с Машей в загородный дом из-за неадекватного поведения Эльгарта.

К сожалению, разрешить этот конфликт Алексей Баталов при жизни не смог. Проблемы со здоровьем начались у него за несколько лет до смерти. Он часто жаловался на головокружение и проблемы с сосудами. В январе 2017 года актер упал дома и сломал шейку бедра, а после операции покинуть больницу уже не смог.

В последние дни рядом с Баталовым находились супруга и дочь. По словам близких, артист без мучений тихо умер во сне 15 июня 2017 года, а за день до кончины успел причаститься.

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После смерти Алексея Владимировича его семье больше года пришлось биться за свою дачную собственность. Сосед утверждал, что построил баню с устного разрешения актера, и даже уверял, что знаменитость использовала постройку в личных целях.

«Он сюда женщин водил. У него же была отдельная калитка, он через нее и проходил с дамами. Один раз Алексею даже понадобилось одну из них в Англию отвезти, он попросил у меня на это тысячу долларов. Я одолжил, так и пропали. И вот однажды Гитана узнала про его шашни, а я почему-то стал крайним», — заявлял Эльгарт в эфире ток-шоу на телевидении.

Близкие Баталова подобные обвинения отрицали категорически. Все, кто хотя бы немного был знаком с артистом, уверены, что он не изменял любимой Гитане, рядом с которой провел больше 50 лет. В конце концов скандал завершился только летом 2018 года сносом злополучной бани.

Но эта история показалась Гитане Леонтенко каплей в море, когда выяснилось, что под угрозой оказалось все наследство Баталова. За год до этого вдова пела дифирамбы людям, помогавшим ей управляться с фондом Баталова — супругам Наталье Дрожжиной и Михаилу Цивину.

«Они выполнили одну из последних просьб Алеши. Он обещал свозить Машу в Италию. Это случилось — мы в Венеции побывали. И сейчас Маша заканчивает рассказ об этом путешествии», — воодушевленно рассказывала Гитана Аркадьевна.

Но уже в сентябре выяснилось, что у Дрожжиной и Цивина есть генеральная доверенность, подписанная Леонтенко. С таким документом они могли совершать любые финансовые сделки и манипуляции с банковскими счетами. Вдова Баталова заявила, что они с дочерью лишились денег, доли в четырехкомнатной квартире, мастерской и еще двух объектов недвижимости.

С лицевого счета Марии исчезло больше 100 тысяч долларов — на них «помощники» купили недвижимость. Дрожжина и Цивин утверждали, что приобретали собственность для наследницы Баталова, но в это не поверили ни семья покойного народного артиста, ни общественность, которая узнала обо всем из телеэфира. Гитана Аркадьевна рассказывала, что ее заставили подписать доверенность обманом, когда у нее под рукой не было очков. Подвох стал очевиден, когда Дрожжина заговорила об оформлении опеки над Машей, хотя она признана дееспособной. Кроме того, вдова артиста узнала, что ее телефон прослушивали, а электронные письма Марии Баталовой читали посторонние люди.

На Цивина и Дрожжину завели уголовное дело по факту незаконного присвоения имущества семьи Алексея Баталова. И тут супругов припомнили многие известные люди.

«Я видела пару на всех похоронах известных людей, их никто там особо и не знал. Я думала, что они так любят искусство, поэтому ходят на такие мероприятия. Заметила, что Наташа была эдакой плакальщицей, а Миша обычно стоял в сторонке и обменивался визитками», — рассказала в телеэфире композитор Ирина.

Общие знакомые и вовсе заявили, что из помощи стареющим звездам и их родственникам Цивин и Дрожжина еще организовали прибыльный бизнес еще в 1990-е: брали чужие квартиры в ренту, обеспечивали уход, а в итоге получали недвижимость в дар после смерти артистов.

«У Цивина была база данных на всех этих актеров. На данный момент 18 квартир, полученных таким путем, находится у них», — пояснил Юрий Шерлинг в эфире НТВ.

Мошенники отрицали причастность к преступлению, но Гитану Леонтенко и Марию уже признали потерпевшими, а Следственный комитет начал сбор доказательств. При обыске у супругов дома обнаружили ценности, которые могли быть украдены у Баталова. Адвокат Анатолий Кучерена заявил, что подозреваемые готовы официально вернуть присвоенные ими деньги семье Алексея Баталова и расторгнуть договор пожизненной ренты. Однако представитель вдовы адвокат Павел Астахов уверен, что Дрожжина и Цивин пытаются запутать процесс. А кроме того, предъявленная им тяжкая статья не подразумевает примирения сторон.

Тем временем положение Гитаны Аркадьевны и Марии остается трудным. Они тратят последние деньги, и только старый друг Алексея Баталова Никита Михалков финансово помогает семье. Но поклонники надеются, что в итоге тяжба закончится победой вдовы и дочери артиста и возмещением ущерба, — пишет StarHit.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за Наталью Дрожжину и Михаила Цивина заступился известный актер Александр Панкратов-Черный.