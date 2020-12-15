Сергея Шакурова «госпитализировали» в Москве

Информация о госпитализации народного артиста РСФСР Сергея Шакурова в Москве оказалась ложной. Сообщения, распространенные некоторыми Telegram-каналами, о том что у 78-летнего актера обнаружен коронавирус опровергла супруга знаменитости.

Как рассказала театральный продюсер Екатерина Шакурова РИА Новости, ее муж в полном порядке и в настоящий момент находится на съемках.

«Нет, он болел коронавирусом месяц назад, а сейчас слава богу», — заявила жена артиста.

6 октября Анастасия Макеева в своем Instagram сообщала, что Сергей Шакуров госпитализирован с COVID-19. Правда, тогда этот диагноз, по ее же словам, оказался ошибочным.