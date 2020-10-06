О попадании звезды сериала «Брежнев» в больницу сообщила актриса Анастасия Макеева.

Сергей Шакуров госпитализирован с COVID-19

Фото: РИА Новости / Анатолий Медведь

Советский и российский актер Сергей Шакуров госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Instagram сообщила актриса Анастасия Макеева.

«Жизнь вносит свои коррективы и мы порой никак не можем на это повлиять. Пока я летела на самолете мне пришло две новости грустные. Шакуров Сергей Каюмович попал в больницу с COVID-19», — написала Анастасия.

Она также пожелала всем здоровья и попросила беречь себя.

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