«На глазах у честного народа»: Пригожин обвинил жену в измене ради пиара клипа
Продюсер показал тизер нового музыкального видео Валерии в Instagram.
Фото: Instagram @prigozhin_iosif
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram тизер нового клипа на песню Валерии. Супруга Пригожина появилась в кадре с крепким молодым человеком. Продюсер сопроводил пост оригинальной подписью.
«Измеенаааа! На глазах у всего честного народа, а на самом деле это любовь. Скоро», — написал Пригожин.
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Подписчики звездной пары разделились на два лагеря. Одни положительно оценили чувство юмора продюсера и трек его красавицы-жены, а другие посчитали песню неудачной.
«Радует, что главный герой — свежий, неизбитый актер. Ну а в песне по-прежнему режет слух частое употребление «Пьяная»,
«Каждый день ждем»,
«Видно крутяк будет», — заявили фанаты Иосифа и Валерии.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Валерия отказалась выступать на новогоднем корпоративе за 8,5 миллиона рублей.
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