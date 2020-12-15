«На глазах у честного народа»: Пригожин обвинил жену в измене ради пиара клипа

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Анна Васильева
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Продюсер показал тизер нового музыкального видео Валерии в Instagram.

«На глазах у честного народа»: Пригожин обвинил жену в измене ради пиара клипа

Фото: Instagram @prigozhin_iosif

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram тизер нового клипа на песню Валерии. Супруга Пригожина появилась в кадре с крепким молодым человеком. Продюсер сопроводил пост оригинальной подписью.

«Измеенаааа! На глазах у всего честного народа, а на самом деле это любовь. Скоро», — написал Пригожин.

 
 
 
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Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

Подписчики звездной пары разделились на два лагеря. Одни положительно оценили чувство юмора продюсера и трек его красавицы-жены, а другие посчитали песню неудачной.

«Радует, что главный герой — свежий, неизбитый актер. Ну а в песне по-прежнему режет слух частое употребление «Пьяная»,

«Каждый день ждем»,

«Видно крутяк будет», — заявили фанаты Иосифа и Валерии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Валерия отказалась выступать на новогоднем корпоративе за 8,5 миллиона рублей.

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