Почему Валерия отказалась выступать на новогоднем корпоративе за 8,5 миллиона рублей

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Анастасия Шадская
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Супруг звезды Иосиф Пригожин объяснил решение звезды, которой придется вернуть деньги.

Почему Валерия отказалась выступать на новогоднем корпоративе за 8,5 миллиона рублей

Фото: www.globallookpress / Vadim Tarakanov

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему певица Валерия отказалась от участия в новогоднем корпоративе. За работу в праздничный вечер звезде уже заплатили 8,5 миллиона рублей, однако теперь ей придется вернуть деньги. Дело в том, что в городе, где должна была выступать артистка, запрещены мероприятия после 23 часов вечера - это одно из ограничений, сдерживающих распространение коронавируса. 

«У нас уже был оплаченный договор на 8,5 миллиона за новогодний вечер, там было заявлено выступление трех артистов. Но мы возвращаем эти деньги, поскольку люди, которые нам официально оплатили вечер, забронировали дату 31 декабря. Но в том городе, где это намечалось (сразу говорю, что это не Москва), все мероприятия после 23 часов будут запрещены», — рассказал Пригожин ФАН.

В итоге всего за несколько недель до Нового года Валерия с супругом оказались без планов по работе. Впрочем, они надеются, что это ненадолго. Звездные супруги готовы рассмотреть и другие предложения. 

«Раньше не было смысла обсуждать другие предложения, мы готовы были работать в рамках договора, пока не вмешались обстоятельства. Но сейчас, если у нас появится новое предложение, мы его примем и будем в новогоднюю ночь работать», - признался продюсер. 

Ранее 5-tv.r писал, как сетовавший на безденежье артистов Пригожин объяснил поездку в Арабские Эмираты.

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