ТОП-5 идеальных мужей по знаку зодиака

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Анастасия Шадская
Анастасия Шадская 28 371

Саона Меришан убеждена, что некоторые мужчины рождены для исключительно для супружеской жизни.

ТОП-5 идеальных мужей по знаку зодиака

Фото: Depositphotos / monkeybusiness

Возможно, из любого мужчины рано или поздно может получиться замечательный муж. Однако есть несколько представителей астрологического круга, среди которых особенно часто встречаются идеальные супруги.

Проанализировала знаки зодиака парапсихолог и таролог Саона Меришан. Это станет отличной подсказкой незамужним и поводом проверить своего спутника жизни для тех, кто уже состоит в браке.

Близнецы

Мужчины-Близнецы двойственные, как и женщины. И это интересно — они упрямы, своенравны, у них на все есть свое мнение. Но когда речь идет об их браке, то любимая всегда будет для них на первом месте. Они щедро дарят женам свои любовь и ласку и не устают доказывать, как для них важен брак.

Раки

Раки — спокойные и семейные люди, известные приятным характером и работоспособностью. Это касается и женщин, и мужчин. Женатые Раки не будут искать связей на стороне, будут работать над отношениями и помогать супругам. Все потому, что в роли мужей и отцов они куда счастливее, чем одни, пишет Lisa.ru.

Весы

Весам свойственно метаться из стороны в сторону — это касается почти всех аспектов их жизни. Но все это они делают лишь с целью убедиться, что все делают правильно. То же касается и выбора партнера. Когда они останавливают выбор на девушке и берут ее в жены, они будут заботиться о ней, любить и помогать в трубное время. Бежать от сложностей — не для мужчин-Весов.

Скорпионы

Скорпионов считают холодными, жесткими, упрямыми, страстными натурами. И все это свойственно мужчинам этого знака. Но есть и еще одна особенность — безусловная верность своей партнерше. На них всегда можно положиться и вместе строить идеальные отношения. Однако того же они будут ждать и от своих жен.

Козероги

Мужчины-Козероги практичные, почти лишенные романтики мужья. Но именно это позволяет им сохранять брак на долгие годы, они знают, что такое долг, не бегут от ответственности и готовы поддержать жену. От супруги они обычно ждут заботы и выполнения всех домашних дел, однако в походах налево их обвинить нельзя.

Ранее 5-tv.ru писал, какие знаки зодиака встретят любовь в новогоднюю ночь.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

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