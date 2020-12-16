Переживающий финансовые трудности Петросян может в третий раз стать отцом

Евгений Петросян может стать отцом третьего ребенка. Этого в интервью «Собеседнику» не исключил друг юмориста, писатель Георгий Териков. Отвечая на вопрос издания о возможности очередного пополнения в семье известного артиста, Териков заявил, что не видит для этого никаких препятствий.

«А почему нет?! В 75 лет все возможно. И в 80 бывает в порядке. У меня и сейчас, в 90 лет, все в порядке. Это дело нехитрое», — ответил писатель.

При том Териков отметил, что 31-летняя жена Евгения Вагановича, Татьяна Брухунова «строгая стала какая-то».

«Не знаю, почему. Там же еще теща с ними сейчас живет», — поделился друг юмориста.

Евгений Петросян состоит в браке со своей бывшей личной помощницей. Несмотря на то, что женщина младше юмориста на 44 года, забеременев, она не сомневалась, рожать или нет. Несколько месяцев назад Татьяна подарила народному артисту сына Вагана.

Также писатель рассказал, что Петросян в настоящее время испытывает финансовые трудности, напомнив, что у юмориста арестованы все счета из-за развода с Еленой Степаненко.

«А концертов нет вообще. Раньше был где-то один раз в месяц. А сейчас — ноль. Но у него, наверное, есть какие-то сбережения. Я ему говорю: „Жень, может, тебе надо денег подбросить?“ Он всегда отвечает: „Да нет, справлюсь!“» — заявил Териков.

www.globallookpress.com / Maxim Burlak

При этом ранее Петросян признавался, что предлагал бывшей жене разойтись «по-тихому», однако та, по его словам, «захотела войны». Однако юморист не намерен исключать выступления Степаненко из своих шоу-программ на телевидении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Петросян относится к вражде со старшей дочерью.