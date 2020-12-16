Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что ее жизнь состоит из слез и нервов

Дочь Анастасии Заворотнюк не побоялась признаться, что ее жизнь состоит из «слез, нервов, переживаний». На своей странице в Instagram 23-летняя Анна написала, что образ сильной девушки, делающей успешную карьеру, дается ей непросто, как, впрочем, и всем «настоящим людям с настоящими эмоциями».

«Ты молодец! Ты такая сильная! Ты независимая! Ты, наверное, никогда не плачешь? Твои родители тобой, наверное, очень гордятся? А если вдруг плачешь, то это уже не ты, ведь ты не показываешь свои эмоции? Мы всегда видим лишь обложку и никогда не знаем, что же стоит за ней, внутри», — отметила она.

По словам Анны, боль у всех одинаковая, а идеальных людей не бывает, поэтому не нужно бояться «быть настоящими».

Instagram @anna_zavorotnyuk

Свой пост Заворотнюк сопроводила стильной фотографией и коротким роликом со съемок для модного журнала, которые привели в восторг поклонников начинающей модели.

«Просто глаз не оторвать. Аня, вы очень красивая!»

«Анечка, ты невероятной красоты девушка!»

«Великолепна, как всегда!» — пишут пользователи в комментариях.

В свои неполные 24 года дочь Анастасии Заворотнюк и предпринимателя Дмитрия Стрюкова успела закончить школу в Англии, выучиться на продюсера в университете США, снималась в российском сериале «Закрытая школа», а сейчас успешно делает карьеру модели и ведет блог в соцсетях. А на днях, как рассказывал 5-tv.ru, Анна поразила и заинтриговала своих поклонников, представ перед ними в невероятно элегантном свадебном наряде.