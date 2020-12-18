Я подарю тебе мир! Как мексиканку разводил мошенник с «лицом» Сергея Жорина

Звездный адвокат Сергей Жорин теперь не только защищает знаменитостей в суде. Его самого чуть не обвинили в преступлении — обмане одиноких иностранок и выманивании у них денег. Как оказалось, речь шла о краже личности. Неизвестный мужчина в течение нескольких лет вел соцсети под именем Джон Мики, используя настоящие фото юриста.

О случившемся стало известно из сообщений одной из обманутых Мики женщин — мексиканской журналистки Вероники Бакас. Она живет в городе Куэрнавака неподалеку от столицы страны Мехико. 5-tv.ru связался с ней и из первых уст узнал о случившемся.

Спасибо Крису Хемсворту

«Свел» 38-летнюю Веронику и лже-Жорина актер Крис Хемсворт. Мики «присмотрел» журналистку в одном из австралийских сообществ в Instagram. Матери шестилетнего мальчика приглянулся Джон — красивый, статный, высокий — она и сама выше среднего среди своих соотечественниц. Наполовину русский, наполовину англичанин, вдовец с маленьким сыном — так он ей представился.

«Мне он понравился — красивый мужчина, в хорошем костюме, и мне нравятся высокие. Он сказал, что вдовец, а его супруга погибла вместе с их дочерью. Он сказал, что остался с десятилетним сыном Кельвином — теперь я знаю, что это Саша, сын Сергея».

Общение началось в августе. Постепенно из Instagram они перебрались в мессенджер WhatsApp, где регулярно обменивались фото. Но вот незадача — Вероника отсылала ему реальные фото с сыном, подругами, семьей, а кавалер — снимки Жорина. Порой он рассказывал ей о встречах по работе с друзьями и знаменитостями, прикладывая фото Сергея с Евгением Петросяном или кадры из зала суда.

«Джон» интересовался жизнью и благосостоянием Вероники, а потом стал предлагать дорогие подарки. К примеру, говорил о желании купить ей роскошное авто или подарить к дню рождения часы Cartier по цене небольшой квартирки в Мексике.

«Тут у меня пропало доверие, как только он начал предлагать подарить мне машину, включить меня в свой банковский счет. Я сказала, что банковский счет — это личная вещь, и не надо меня туда вписывать», - поведала журналистка.

Вероника уже не доверяла кавалеру, но общения не прерывала — чем черт не шутит? Тем более, что человек с лицом Жорина настойчиво звал ее жить вместе в Лондоне.

«Я ему сказала, приезжай в Мексику и решим», - рассказала Вероника.

Соцсети

Первые звоночки

Спустя три месяца общения Вероника так и не увидела ухажера в лицо. У Джона постоянно «срывались» их звонки по видеосвязи, единственный разговор был по аудио и быстро прервался.

«Мы долго не могли созвониться по видеосвязи, через Google Hangouts. Через WhatsApp, Facetime, Zoom, по Skype он не мог, якобы плохая связь», — призналась Вероника.

Наконец Вероника решила снять розовые очки и включить журналистское чутье. Она начала «копать» на Мики и нашла другую его «невесту по переписке». Девушка из Германии предупредила ее, что Мики — не тот, кем является, он лишь носит личность Жорина. Ее он «развел» на деньги и уговорил вложить личные средства в биткоины.

Вероника не сообщала о подозрениях кавалеру, но ждала, что же он придумает в ее случае. Все оказалось просто — от имени Джона ей позвонили якобы из Турции. «Врач» сообщил, что тот попал в аварию и очень плох, звал приехать к любимому.

«Я отказываюсь, говорю — покажите фотографии. Тот запаниковал, стал говорить, что все с ним будет хорошо, быстро восстановится», — поведала мексиканка.

Она и сама уже почти не верила обманщику, но теперь к уговорам подключились ее друзья. В итоге «спасла» Веронику… Екатерина Гордон.

История одной свадьбы

На просторах сети Веронике попались снимки со свадьбы адвоката Сергея Жорина и его экс-супруги Екатерины Гордон. В женихе она с удивлением узнала Джона Мики. Так она окончательно разобралась в обстоятельствах дела и написала напрямую звездному адвокату.

«Привет, Сергей, послушайте, я отправляю вам большую часть скриншотов с этим мошенником, который называет себя Джоном Мики, который создал несколько профилей в Facebook и Instagram, чтобы „искать женщин“, чтобы обмануть и дразнить их, как он это делал со мной», — получил он от Вероники сообщение.

Я подарю тебе мир! Как мексиканку разводил мошенник с «лицом» Сергея Жорина 1/5 5-tv.ru 2/5 5-tv.ru 3/5 5-tv.ru 4/5 5-tv.ru 5/5 5-tv.ru

Кто такой Джон Мики?

Instagram @cupcup768

В интервью 5-tv.ru журналистка рассказала, что знает об обманщике.

«Он явно молод, гораздо моложе меня и Сергея. Это слышно по его голосу», — сказала она.

Действует «Джон» не один — при единственном разговоре вживую на другом конце телефонного провода был некий приятель Мики. Кто-то играл роль звонившего ей врача — «доктора Фредерика».

Мексиканка призналась, что ее никогда не интересовали русские мужчины в качестве женихов. В ее родной стране существует немало проблем с грубым отношением «мачо» к представительницам слабого пола. Такое же представлением было у нее и о мужчинах из России. Но Мики удалось ее покорить.

Сейчас Вероника готовит большой материал об аферистке у себя в Мексике. Она надеется, что так другие наивные женщины и матери-одиночки уберегут себя от беды.

«Конечно, этот человек постоянно мне писал разные приятные вещи, хотел делать дорогие подарки, и я поверила сначала во все это. Поэтому я хочу, чтобы вы были в курсе и адвокат Сергей Жорин, в том числе», — призналась она.

Мнение Сергея Жорина

Сергей Жорин приятно удивился своей популярности в далеко стране теленовелл Мексике. Он рассказал 5-tv.ru, что еще в детские годы ему симпатизировали мамы и бабушки его одноклассниц.

«Вот наконец наступило то самое время, когда мамы и бабушки стали моими ровесницами, и вот меня настиг успех! — пошутил Жорин. — А если серьезно — нужно быть крайне внимательным, особенно если вы заводите знакомства через интернет. Ведь по ту сторону экрана вас могут поджидать совершенно не те люди, что выставляют фотографии».

Сделал Сергей и другое любопытное признание. У них с «Джоном Мики» оказалось нечто общее. Дело в том, что Жорин всегда симпатизировал брюнеткам, но жизнь сводила его с блондинками. На них он и женился.

«Но мне всегда нравились брюнетки, смуглые девушки. И вот оказалось, что где-то в далеких жарких странах есть женщины, которых я привлекаю, и может быть, мне надо там поискать счастья… — сказал он. — Но на самом деле я в настоящее время счастлив в отношениях, но это обстоятельство меня в некоторой степени взволновало».

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