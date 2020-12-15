Мексиканские страсти. Звездный адвокат Жорин стал «жертвой» пикапера в соцсети

Звездный адвокат Сергей Жорин стал жертвой мошенника в Instagram. По информации 5-tv.ru, неизвестный использует его фотографии, чтобы соблазнять мексиканских женщин. Учитывая привлекательную наружность защитника, который, к слову, сам был пять раз женат, не удивительно, что многие из них повелись на уловку и вступили с обольстителем в длительную переписку.

Известно, что жертвой мошенника стала барышня по имени Вероника. Она пожаловалась, что некий пользователь соцсети добивается ее внимания, используя поддельные фото. Обманутая мексиканка обнаружила подлог и вышла на профиль истинного владельца снимков, после чего решила его предупредить о «краже».

«Со мной связывались в Instagram в августе этого года. И он начал „завоевывать меня“ до такой степени, что приедет встретить меня в Мексике. Он сказал мне, что он вдовец, у него есть сын по имени Кельвин. Теперь я вижу, что несколько фотографий, которые он сделал, относятся к этому профилю», — написала женщина.

Instagram @verobacaz

По ее словам, неизвестный сердцеед зарегистрирован в ряде соцсетей под именем Джон Мики. В прошлый четверг он даже договорился с потенциальной пассией о встрече, но по стечению обстоятельств якобы попал в аварию в Турции. Женщина до конца не может поверить в обман, так как ухажер прислал ей фото из больницы. Более того, он звонил ей по видеосвязи. Разбираться она намерена на высшем уровне — через дипломатические ведомства, притом сразу в России и почему-то Великобритании.

«Это было так реально, что мне даже звонили в живую из лимузина. Вот почему необходимо знать, вы это или нет, чтобы сообщить посольствам России и Лондона, что он использует ваш профиль, чтобы зацепить мексиканских матерей-одиночек», — призвала к действиям юриста Вероника.

В доказательство своих слов она привела скриншоты переписки с Джоном Мики. В ней он активно интересуется ее жизнью и делится тем, как провел день. Попутно неизвестный ловелас отвешивает мексиканке комплименты.

«Дорогая моя! Я закончил с делами и встретился с другом. Я сегодня очень счастлив по неизвестным мне причинам, наверное, это все благодаря тебе, мой ангел!» — пишет Дон Жуан от Instagram.

5-tv.ru

Также он просит зазнобу прислать ему свои снимки. В качестве «аванса» он делится с ней «собственными» — на кадрах, действительно, запечатлен Сергей Жорин. Причем, на одном из них в компании Евгения Петросяна, а на другом — бывшего подзащитного, блогера Эрика Давидыча.

«Расскажи мне, как у тебя дела, дорогая? Ты была на конференции? Что ты делаешь сейчас, дорогая? Можешь позже прислать мне фотографии. Сегодня мы провели форум молодых юристов, и он прошел успешно», — как ни в чем ни бывало хвастается чужими достижениями Джон Мики.

5-tv.ru

Как далеко зашел в своих попытках обольстить знойную мексиканку мошенник, осталось неизвестным. Вполне возможно, что с такими настойчивостью и амбициями пострадавшая от несчастной любви и обмана женщина дойдет и до диппредставительства России в Мексике.

А пока в Мексике бушуют страсти из-за псевдо-юриста-обольстителя, сам Сергей Жорин помогает расследовать обстоятельства смерти Валентины Легкоступовой. Как писал ранее 5-tv.ru, дочь артистки обратилась к главе Следственного комитета России с просьбой взять на личный контроль материалы прокурорской проверки.