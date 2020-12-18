«Не имеет морального права»: вдовец Легкоступовой хочет ее наследства и песни

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 2 372

Исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась в августе 2020 года после полученной травмы головы.

Фото, видео: Оk.ru / Юрий Фирсов; 5-tv.ru

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, Юрий Фирсов, сообщил о намерении вступить в наследство. Это поразило родственников покойной, ведь мужчина состоял в браке с заслуженной артисткой РФ всего 40 дней.

Это подтвердил и адвокат дочери Легкоступовой, Анетты Бриль. Сергей Жорин сказал 5-tv.ru, что Фирсов действительно намерен добиться своей доли в наследстве. Причем не только денег и недвижимости, но и интеллектуальной собственности на ее творчество.

«Фирсов заявил, что он вступает в наследство, чтобы потом подарить свою наследственную массу сыну Валентины Легкоступовой, — рассказал Жорин. — Фирсов понимает, что не имеет никакого морального права для вступления в наследство».

В то, что вдовец кому-то что-то «подарит», не верит ни звездный адвокат, ни его клиенты. Еще больше возмущения у них вызвали его планы авторские права на ее произведения.

«Собирается лично петь песню „Ягода-малина“ под гитару и заявил, что начинает свою сольную карьеру, — добавил Жорин. — Все просто были в шоке от такого заявления. Анетта в ужасе от того, что себе позволяет Юрий».

Бриль очень благодарна, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование смерти ее звездной матери.

«Анетта в очередной раз выражает благодарность, что он взял на личный контроль проверку по факту смерти Валентины Легкоступовой», - закончил Жорин.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Легкоступовой показала возмутительную переписку матери и Фирсова.

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Умерла Валентина Легкоступова
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