«Сказочное попадалово»: русская печка «устроила» ДТП с BMW в Москве — видео

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Марина Неруцких
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Как водителю «Емеле» удалось «подрезать» иномарку на улице Николая Коперника, предстоит выяснить инспекторам ГИБДД.

Фото, видео: ВКонтакте @msk_today

В преддверии Нового года чудеса понемногу заполняют улицы Москвы. Настоящее «сказочное» ДТП 19 декабря произошло в столице. На улице Николая Коперника BMW столкнулось с печкой словно сошедшей со страниц русской народной сказки «По щучьему велению».

Каким образом это, в буквальном смысле, чудо техники оказалось на проезжей части и как водителю «Емеле» удалось «подрезать» иномарку, предстоит выяснить инспекторам ГИБДД.

А пока необычное дорожное происшествие собирает шуточные комментарии в группе «ДТП и ЧП Москвы и МО-онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

«У печки страховой случай, на ремонт отправят»;

«Емеля не пострадал?»

«Объяснительную ДТП почитать было бы весело», — пишут интернет-пользователи.

Хотя нашлись и те, кто решил, что это постановка и за «сказочным» ДТП стоят блогеры. Так ли это — выяснят сотрудники ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото другого необычного ДТП, которое произошло в Костроме. Там в аварию попали четыре авто, водитель одной из которых оказался абсолютно голым.

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