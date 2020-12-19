«Сказочное попадалово»: русская печка «устроила» ДТП с BMW в Москве — видео
Как водителю «Емеле» удалось «подрезать» иномарку на улице Николая Коперника, предстоит выяснить инспекторам ГИБДД.
Фото, видео: ВКонтакте @msk_today
В преддверии Нового года чудеса понемногу заполняют улицы Москвы. Настоящее «сказочное» ДТП 19 декабря произошло в столице. На улице Николая Коперника BMW столкнулось с печкой словно сошедшей со страниц русской народной сказки «По щучьему велению».
Каким образом это, в буквальном смысле, чудо техники оказалось на проезжей части и как водителю «Емеле» удалось «подрезать» иномарку, предстоит выяснить инспекторам ГИБДД.
А пока необычное дорожное происшествие собирает шуточные комментарии в группе «ДТП и ЧП Москвы и МО-онлайн» в соцсети «ВКонтакте».
«У печки страховой случай, на ремонт отправят»;
«Емеля не пострадал?»
«Объяснительную ДТП почитать было бы весело», — пишут интернет-пользователи.
Хотя нашлись и те, кто решил, что это постановка и за «сказочным» ДТП стоят блогеры. Так ли это — выяснят сотрудники ГИБДД.
Ранее 5-tv.ru публиковал фото другого необычного ДТП, которое произошло в Костроме. Там в аварию попали четыре авто, водитель одной из которых оказался абсолютно голым.
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