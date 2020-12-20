Присмотритесь: ТОП-3 неочевидных признаков, что партнер вам изменяет

Как сохранить хорошие отношения с партнером? Как избежать измен и всегда быть интересным любимому человеку? Этими вопросами ежедневно задаются миллионы людей. Однако не все знают, что проблему проще и легче предотвратить, чем разбираться с последствиями. При этом достаточно лишь уметь слушать и слышать возлюбленного и правильно анализировать его поведение, убежден социальный психолог Александр Шахов.

В беседе с 5-tv.ru эксперт рассказал о трех неочевидных признаках «гулящего» партнера.

Сомнительное окружение

Окружение человека, безусловно, влияет на его мировоззрение. Ввиду этого психолог настоятельно советует на этапе формирования семьи и серьезных отношений тщательнее выбирать друзей и компании, с которыми общаются партнеры.

«Если мужчина женат, а вокруг него холостые парни, которые хвастаются похождениями и предлагают ему за компанию куда-нибудь съездить, скорее всего, под влиянием группы он изменит своему нравственному кодексу. То же самое в отношение женщин», — пояснил Александр Шахов.

Конечно, не стоит сразу после свадьбы обрывать все старые контакты. Однако пресекать на корню провокационные темы не помешает.

Бесконечное терпение

Как гласит известная поговорка: «Быть хорошим для всех не получится». Мало того, это еще и очень опасно. Эксперт напоминает, что именно бесконечное терпение и понимание, проявляемые к супругу, могут стать причинами разлада в отношениях.

Сколь бы не был любим человек, у каждого из партнеров должны быть личные границы, переступать которые строго запрещено.

«Иначе говоря, если мужчина на виду у женщины, не скрываясь, флиртует, флиртует в социальных сетях — ставит лайки другим женщинам, называя это каким угодно словом, — это фактор риска. Любое взаимодействие на сексуальной основе — когда мужчина и женщина взаимодействуют друг с другом не по делам — это флирт», —пояснил психолог.

Большой успех — причина развода

Опираясь на массу реальных примеров, Александр Шахов с сожалением констатирует, что большой успех одного из партнеров также является фактором риска. Совершенно неважно, сколько человек прожил с супругом в браке: добившись небывалых высот в карьере и заработав энную сумму, лидер наверняка позволит себе и такое послабление, как измену.

«Мужчины, достигшие успеха, часто хотят большего. Они хотят сменить не только машину, костюм, но и окружение. Поэтому секс с другими женщинами воспринимают, как награду. Нередко богатые мужчины имеют любовницу или даже штат любовниц», — заключил психолог.

В данном случае единственным вариантом остается расти и развиваться вместе с любимым человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как понять, что мужчина действительно влюблен и даже готов жениться.