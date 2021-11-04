Как рассчитать вероятность разбогатеть по дате рождения

Нумерологи уверены, что дата рождения человека — это код его судьбы, и по цифрам, отражающим день, месяц и год появления на свет, можно узнать и склонность к какому-либо роду занятий, и количество браков, и успешность, в том числе и финансовую. Базовый способ рассчитать степень материального благополучия публикует журнал «Лиза».

Для начала нужно последовательно сложить все цифры в дате рождения. Например, если вы родились 30 августа 1996 года, математические действия выглядят так: 3+0+0+8+1+9+9+6=36. Итоговое значение должно быть в диапазоне от 1 до 9, поэтому снова складываем полученные цифры и получаем девятку: 3+6=9.

Нумерологи делят цифры на притягивающие и отталкивающие деньги. Полученный при расчетах результат можно расшифровать в приведенном ниже разъяснении.

Значение результатов расчета

1. Единица олицетворяет бедность, расточительность и финансовые потери. Денежная энергия не приходит на это число, и деньги словно утекают сквозь пальцы. Люди с зашифрованной в дате рождения единицей (1, 10, 19, 28) будут часто сталкиваться с обстоятельствами, при которых необходимо много тратить. Кроме того, даты, связанные с этой цифрой крайне неудачны для них в плане финансовых операций. Однако нумерологи говорят, что это не повод для расстройства. Просто нужно научиться обманывать судьбу и не использовать «плохие» даты для важных дел.

2. Двойка в нумерологии таит в себе энергию нужды, долгов, жертвенности, обмана и воровства. С такими обстоятельствами придется всю жизнь сталкиваться тем, у кого это число зашифровано в дате рождения. Поэтому не стоит планировать денежные операции на дни, которые соответствуют этому числу (2 число, 11, 20). Не следует также, давать в долг и занимать суммы, кратные двойке (20, 200, 2000 и так далее).

3. Тройка, по характеристике нумерологов, нейтральное с точки зрения денег число, но со сдвигом в позитив. Связанный с ним датой рождения человек может построить с нуля вполне успешный бизнес, ему даже будет сопутствовать удача в рискованных делах. Кроме того, любая финансовая помощь людям вернется им сторицей.

4. Четверка заключает в себе финансовую стабильность. Тот, у кого получилась в сумме эта цифра, умет откладывать деньги годами. Эти люди могут накопить солидную сумму и использовать ее для серьезных покупок. Четверка помогает выйти на приличный уровень достатка тем, кто зарабатывает высоким профессионализмом и честным трудом. Накапливать нумерологи советуют суммы, эквивалентные числу четыре.

5. Людям, в чьей дате зашифрована пятерка, нужно тратить полученные деньги сразу, не дожидаясь «лучших времен». Только незамедлительно пущенное в оборот принесет хорошую прибыль. Если же деньги будут лежать без дела, никакой пользы от них не будет. А если делать покупки купюрами с цифрой пять — (5, 50, 500 и так далее), они непременно вскоре вернуться назад.

6. Шестерка символизирует ограничения и добросовестный труд. То есть людям с этой цифрой в дате рождения судьба даст ровно столько, сколько необходимо для удовлетворения минимальных потребностей — покупки продуктов, оплаты счетов и других базовых повседневных расходов. Но именно благодаря этим тратам деньги возвращаются. Кроме того, специалисты не рекомендуют инвестировать суммы с числом шесть (60, 66, 600, 6600, и так далее).

7. Многие уверены, что семерка — число удачи и помощи высших сил. Однако, предупреждают нумерологи, это касается только духовной сферы деятельности. Для финансов число семь опасно, оно символизирует мошенничество. Для человека с семеркой в дате рождения уготованы судьбой крупные денежные потери. Особенно внимательно надо относиться к количеству наличности — поход на рынок с кратной семерке суммой может обернуться обманом. Не следует также брать или давать в суммы с цифрой семь (700, 770 и так далее), а также хранить их.

8. Восьмерка в нумерологии считается самым счастливым числом. Она буквально притягивает деньги и открывает прекрасные финансовые возможности, которые нужно только не упустить. Число восемь часто используют для привлечения удачи биржевые игроки и маклеры.

9. Как и семерка, девятка заключает в себе больше духовный смысл, нежели материальный. Однако, в отличие от цифры семь, не несет в себе негатива и не отпугивает денежную энергию. Люди с зашифрованной в дате рождения девяткой легко расстаются с деньгами, охотно жертвуют на благотворительность и дарят подарки. Но им следует избегать сделок, связанных с девяткой.

Ранее 5-tv.ru публиковал рекомендации нумеролога Кристины Егиазаровой, как и когда правильно сменить имя, чтобы оно приносило удачу и материальный достаток.