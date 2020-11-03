Как сменить имя, чтобы добиться успеха в жизни?

По мнению экспертов тонких материй, имя играет важную роль в жизни человека. Зачастую оно определяет будущее, потому многие родители долго и тщательно выбирают, как назвать своего малыша. Нумеролог Кристина Егиазарова тоже считает, что сильное и красивое имя — обязательная составляющая успеха в карьере, творчестве и личной жизни, пишет Lisa.ru. Но если при рождении не повезло, не огорчайтесь. Вы можете сами выбрать правильное с точки зрения нумерологии имя, обновить паспорт и обеспечить себе успех на всех фронтах.

Как выбрать для себя или ребенка лучшее имя и в какой день лучше всего менять имя в сознательном возрасте?

Обладатели одного и того же имени могут прожить совершенно разные жизни. Поэтому нужно взвешивать не только его, но и сочетание имени с фамилией, отчеством и датой рождения. Каждое уникальное соотншение привлекает удачу в определенной сфере, будь то деньги, любовные дела и так далее.

«С помощью нумерологии и профессионального подхода можно подобрать имя по запросу», — уверена Егиазарова.

Итак, для того, чтобы имя можно было считать «удачным», важно, чтобы в переводе на числовое значение оно содержало хотя бы 2-3 цифры, которые есть в дате рождения. Также оно не должно соответствовать негативным числам — 13, 14, 16 и 19. А менять его необходимо исключительно в день, когда вы появились на свет.

Нумеролог рассказала, как рассчитать потенциал своего имени. Цифровое значение каждой его буквы равно его порядковому номеру в алфавите. Так, в имени Анна схема выглядит так: А (1)+н (6)+н (6)+а (1), в сумме выходит 14. Потом складываете результат (1+4) и получаете свой именной код, а затем находите его в расшифровке. У Анны это цифра 5.

Расшифровка

Число «1» — это число силы и власти, индивидуальности и созидания. Настоящие лидеры, но ради карьеры готовы на любые жертвы. Перспективы в работе высоки, но гордыня и эгоцентризм могут негативно повлиять на судьбу.

Число «2» — чувствительные натуры, пассивные и отстраненные, подвержены депрессиям. Таким людям нужен уверенный друг, вроде цифры «1».

Число «3» — энергичные, талантливые и очень дисциплинированные. Легко добиваются успеха и никогда не останавливаются на достигнутом. Дружат с «6» или «9».

Число «4» — из-за особого взгляда на мир часто не находят понимания с окружающими. Не заинтересованы в больших деньгах и любят одиночество. Могут сблизиться с «1», «2», «7» и «8».

Число «5» — очень импульсивные и чувственные, любят рисковать и жаждут удовольствий. Отличные бизнесмены, они хорошо сходятся с себе подобными.

Число «6» считается самым счастливым. Такие люди живут в гармонии с собой и окружением, но иногда они чересчур упрямы. Предпочитают во главу интересов ставить семью.

Число «7» — тоже большая удача. Эти люди настоящие философы и мыслители, любят путешествовать и добиваются поставленных целей.

Число «8» — неоднозначное. Оно может сулить и горе, и большой успех. Несмотря на таланты и способность к сильным чувствам, его представители держатся холодно. Им нужно избегать депрессивных состояний, из них очень трудно выбраться.

Число «9» — сильный характер, целеустремленность, искренние чувства и любовь к миру. Но людям этой цифры стоит быть бдительными — велик риск попасть в переделку или неприятную ситуацию.

Конечно, счастья хочется каждому, но для каждой цели — свои методы достижения. Готовы ли вы менять имя раз в год, чтобы преуспеть во всех сферах жизни? Приглядитесь, может, вы уже счастливы?

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