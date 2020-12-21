Мечтали обрести счастье: Раскрыты тайны прошлого Дрожжиной и Цивина

Супруги Михаил Цивин и Наталья Дрожжина оказались в центре скандала. Семейная пара обвиняется в мошенничестве с наследством знаменитого актера Алексей Баталова. Некоторые приписывают предполагаемым злоумышленникам и другие провинности: в окружении знаменитостей уверяют, что влюбленные уже давно наживаются на родных умерших коллег.

Что привело Дрожжину и Цивина к мошеннической деятельности, предположили их знакомые. Как оказалось, у семейной пары в прошлом было множество желаний, которые супруги так и не смогли реализовать. Много лет назад Цивин и Дрожжина отправились жить во Францию в надежде обрести там счастье. Михаил открыл продуктовый магазин и пытался продвигать бизнес на паленых джинсах. Однако идеи не увенчались успехом, и влюбленные вернулись на родину.

«Мишка «Сухофрукт» и Наташа «Мать Тереза» — так их называли в 90-е. Тогда Миша еще любил поиграть в «крестного отца», — вспоминает Шота Чиковани.

Что касается Дрожжиной, то, как оказалось, она могла работать в Голливуде, однако Цивин настоял на том, чтобы жена отказалась от предложения. В этом он сам признался в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Утратив надежды, Наталья стала устраивать субботники для пожилых актеров и со многими сблизилась, а Цивин вовремя поспевал с договорами ренты. По слухам, пара заботилась о стариках, а после их смерти получала квартиры. Супругам все-таки удалось прославиться, правда другим образом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Баталова отказалась от услуг адвоката Павла Астахова, к которому ей предложил обратиться режиссер Никита Михалков, в отстаивании прав на наследство.