«Пострадала моя репутация»: вдова Баталова написала резкое письмо Михалкову

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко написала резкое открытое письмо председателю Союза кинематографистов Никите Михалкову. В документе, который опубликовало издание «МК», женщина объяснила режиссеру причину отказа от услуг Павла Астахова. Юрист представлял интересы семьи актера в скандальном разбирательстве по делу о наследстве.

Гитана Леонтенко подчеркнула, что Никита Михалков всегда был для семьи Алексея Баталова человеком, который в любой момент готов прийти на помощь. Вдова народного артиста СССР отметила, что решила публично расставить все точки над «и». Женщина заявила, что в результате действий Павла Астахова, который занимался делом по просьбе режиссера, пострадала ее репутация.

«На ваше публичное заявление о моем решении об отстранении Астахова, вынуждена ответить вам так же публично, не имея возможности личного общения с вами. Присланный вами адвокат Астахов повел себя несколько странно, ведь он подключился к уголовному делу уже после его возбуждения, и обещал быстрое и успешное разрешение в нашу пользу. Однако вся его деятельность свелась к комментариям в СМИ. В результате — пострадала моя репутация», — написала Гитана Леонтенко.

Вдова Алексея Баталова опровергла сообщения в прессе, что осталась без копейки денег. Гитана Леонтенко отметила, что намерена вернуть себе лишь то, что у нее похитили.

«Звучит, что я якобы звоню и прошу у вас ежемесячно 300 тысяч рублей на проживание, что я (цитирую) „не помню, что делала пять мин назад“, что я (снова цитирую), „противодействую следствию“ и что не иду с ними на контакт. Однако Астахов умалчивает, что я в это время болела и, по предписанию органов, находилась на строгой изоляции. Также он самовольно, без согласования со мной и Машей, заявил ходатайство о проведении очной ставки с обвиняемыми, что просто возмутительно», — написала вдова актера.

Гитана Леонтенко призналась, что находиться лицом к лицу с подозреваемыми в мошенничестве актрисой Натальей Дрожжиной и ее мужем Михаилом Цивиным на протяжении нескольких часов ей было тяжело морально и физически.

Вдова Алексея Баталова подчеркнула, что они вместе с дочерью боятся этих людей, так как от них поступают угрозы. Данный факт, по словам Гитаны Леонтенко, хорошо известен адвокату Павлу Астахову.

«Эти действия Астахова и послужили основанием к расторжению соглашения. Из вашего интервью мне также стало известно, что вы поставили под сомнение честность и профессионализм моих юристов только с чужих слов, хотя лично с ними не знакомы. Но они пришли защитить нас, по рекомендации наших с Алешей близких друзей. Надеюсь, что ваше ошибочное мнение о моих защитниках скоро изменится и это временное недоразумение между нами разрешится», — заключила Гитана Леонтенко.

26 октября стало известно о задержании актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. По версии следствия, в результате действий супружеской пары родственники народного артиста СССР Алексея Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли в еще одной, а также мастерской и крупной суммы.

Со счетов семьи Баталова были сняты деньги, пропали ценные бумаги, в том числе рукописи Анны Ахматовой, лично подаренные актеру. Цена этих писем превышает стоимость присвоенной квартиры. Общий ущерб оценен в 36 миллионов рублей.

Наталья Дрожжина утверждает, что инициатором оформления доверенности на управление имуществом был сам Алексей Баталов, а также его вдова. Гитана Леонтенко, в свою очередь, считает, что была введена в заблуждение при подписании документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Баталова заступилась за новых адвокатов перед Михалковым.