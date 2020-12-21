Великое соединение: где в России можно наблюдать сближение Юпитера и Сатурна

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Уникальное астрономическое явление произойдет впервые за почти 800 лет.

Фото, видео: Depositphotos / Shad.off: 5-tv.ru

Сегодня день зимнего солнцестояния. С этого момента наступает астрономическая зима. Солнце в этот день описывает самую короткую дугу на небосводе, и занимает самое низкое положение над горизонтом. В столице продолжительность светового дня составит всего семь часов.

И сегодня россияне смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — сближение Юпитера и Сатурна. Впервые за почти 800 лет они подойдут на минимально близкое расстояние друг к другу, образовав двойную планету. В следующий раз, такое повторится через 60 лет.

С Земли газовые гиганты будут смотреться как яркая звезда. Кроме того, можно будет увидеть и самые крупные спутники Юпитера — Ио, Каллисто, Ганимед и Европу. Астрономическое явление будет непродолжительным и продлится с 16.20 и до 18.20. Но лучше всего наблюдать в 17.30 по московскому времени.

Если позволит погода, то наблюдать за ними можно и невооруженным глазом — на юго-западе чуть выше горизонта. Но лучше вооружится биноклем или телескопом.

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