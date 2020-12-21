Пандемия коронавируса лишила большинство россиян возможности путешествовать и свободно передвигаться по стране. Период самоизоляции запомнился многим ощущением замкнутого пространства, так что сильно вырос спрос на загородный отдых.

Те, у кого нет дачи, стремятся снять домик на природе. А уж Новый год в коттедже стал для многих мечтой. Этим и пользуются мошенники по всей России. 5-tv.ru узнал о недавнем примере из Санкт-Петербурга.

Аферисты в действии

Группа друзей решила снять на Новый год небольшой домик. Объявление выглядело привлекательно — просторные помещения, несколько спален, участок в 15 соток. И крайне заманчивая цена.

Но на стадии телефонных переговоров с владелицей коттеджа у собеседницы 5-tv.ru стали возникать сомнения. Хозяйка настойчиво просила скорее перевести ей аванс, но не собиралась показывать дом арендаторам. Смутило и обилие дополнительных услуг — и халаты, и полотенца, и тапочки были включены в и без того низкую цену. Можно было заезжать с маленькими детьми и любыми домашними животными.

Простая проверка в поисковиках показала — точно такие же фото коттеджа были размещены и на других порталах. Только находился дом не под Петербургом, а в Железном порту на Украине.

Как безопасно снять загородный дом на Новый год и уберечься от мошенников? 1/3 Izi.ua 2/3 Youla.ru 3/3 Youla.ru

Бдительность спасла от потери денег и испорченного отдыха. К счастью, объявление удалось заблокировать, но сколько еще таких мошенников ждут «своих» жертв по всей стране?

Мнение риелтора

Юрист и риелтор Алиса Авокас рассказала 5-tv.ru, что подобные случаи действительно не редкость. Сейчас они участились на фоне пандемии, но похожие уловки используются круглый год. Цель у аферистов одна — получить чужие деньги и скрыться в неизвестном направлении.

Во-первых, нужно до внесения даже минимальной предоплаты лично изучить объект.

«Очень часто мошенники без показа загородного дома просят подъехать в офис и внести какой-либо залог. Это говорит о том, что вы работаете с мошенниками. Ни один риелтор или агентство недвижимости никогда не берет аванс без показа. Клиент должен увидеть то, что он будет снимать», — пояснила Авокас.

После получения аванса «хозяева» и «арендодатели» исчезают, как по волшебству.

Во-вторых, нужно ориентироваться в ценах на данную недвижимость. Слишком низкие цены сразу должны вызывать опасение — что-то тут нечисто.

«Если в определенном сегменте рынка дом стоит семь тысяч рублей за сутки, то очень странно, если объявление висит за две тысячи рублей в сутки, — рассказала риелтор. — Мошенники привлекают дешевизной посуточной аренды как можно большее количество потенциальных съемщиков, чтобы принять как можно большее количество залогов. И, естественно, исчезнуть с вашими деньгами».

В-третьих, даже если дом существует и устраивает вас целиком и полностью, риск мошенничества сохраняется. Требуется тщательно ознакомиться с документами на дом, узнать, сдает его частник или некая фирма, какие документы и права на сдачу недвижимости у них есть.

«И, конечно же, заключаем договор аренды, в котором прописываем все данные двух сторон, суммы, арендную ставку, залоговую сумму. Прописываем, при каких условиях возвращается залог, а когда залоговая сумма удерживается», — напомнила Авокас.

Привычка читать мелкий шрифт и дотошно проверять каждую страницу договора может уберечь от финансовых и моральных потерь.

В-четвертых, следует пользоваться только проверенными рекламными площадками.

«Там размещаются надежные арендодатели», — пояснила риелтор.

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