Предельная осторожность: чем и для кого опасен метеорный поток Урсиды 22 и 23 декабря

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 2 002

Таролог Саона советует быть крайне внимательными: любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.

Фото, видео: Depositphotos / solarseven; 5-tv.ru

Уникальное астрономическое явление — метеорный поток Урсиды — смогут наблюдать жители Земли в ночь с 22 на 23 декабря. Скорость падения звезд составит ни много ни мало — до 50 объектов в час! Для тех, кто слабо разбирается в расположении космических тел на небосклоне, ориентиром будет Полярная звезда.

Ведущие астрологи напоминают: не забудьте загадать самое сокровенное желание в эту ночь! А вот экстрасенсы и тарологи спешат предостеречь от беды. В беседе с 5-tv.ru потомственная ведунья Саона рассказала, какими последствиями чреваты подобные «космические танцы».

Внимание к здоровью!

По словам провидицы, метеорные потоки, равно, как и магнитные бури, оказывают серьезное влияние на самочувствие. Так, 22 и 23 декабря предельно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями. В частности, гипертонией, поскольку любые возмущения провоцируют скачки атмосферного давления.

Если говорить о психоэмоциональном состоянии, то представителям знаков Телец, Рак и Скорпион следует быть крайне немногословными и избегать конфликтных ситуаций. Любое недовольство в эти дни может перерасти в настоящую войну между людьми.

«Ни в коем случае не нужно переживать. Люди могут быть эмоциональные, агрессивные. У вас также могут быть проблемы с электричеством, связью. Поэтому прежде чем выйти на работу или на улицу выключайте электричество, чтобы быть в безопасности», — заключила таролог Саона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, для кого эпохальное соединение Юпитера и Сатурна станет судьбоносным.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.67
1.35 91.00
1.17
Как составить эффективную карту желаний в период сближения Сатурна и Юпит...

Последние новости

1:01
«Он очень сексуальный»: Дейнега рассказала об отношениях с Джигурдой
0:44
Видео: Дом полыхает в Ломоносовском районе Ленобласти
0:37
Что ждет человечество в «день пяти двоек» 22.12.2020? Предсказания Ванги
0:24
«Несся на большой скорости»: свидетель рассказала о ДТП с авто с номерами АМР
0:03
Владимир Путин рассекретил свое новогоднее желание
23:42
В ФСБ прокомментировали «расследование» Алексея Навального

Сейчас читают

«Портал черноты»: таролог о неудачах, которые преследуют актеров «Тайн следствия»
«Найди Аллу Борисовну»: Галкин случайно показал супругу без макияжа и в халате
Летчик объяснил, почему «у американцев глаза на лоб полезли» от самолета МС-21

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Как чумные крысы с корабля» — жители Лондона в панике бегут от мутации COVID-19
Кем был создатель «Ну, погоди!» и «Попугая Кеши» Курляндский
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака