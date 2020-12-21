Предельная осторожность: чем и для кого опасен метеорный поток Урсиды 22 и 23 декабря

Уникальное астрономическое явление — метеорный поток Урсиды — смогут наблюдать жители Земли в ночь с 22 на 23 декабря. Скорость падения звезд составит ни много ни мало — до 50 объектов в час! Для тех, кто слабо разбирается в расположении космических тел на небосклоне, ориентиром будет Полярная звезда.

Ведущие астрологи напоминают: не забудьте загадать самое сокровенное желание в эту ночь! А вот экстрасенсы и тарологи спешат предостеречь от беды. В беседе с 5-tv.ru потомственная ведунья Саона рассказала, какими последствиями чреваты подобные «космические танцы».

Внимание к здоровью!

По словам провидицы, метеорные потоки, равно, как и магнитные бури, оказывают серьезное влияние на самочувствие. Так, 22 и 23 декабря предельно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями. В частности, гипертонией, поскольку любые возмущения провоцируют скачки атмосферного давления.

Если говорить о психоэмоциональном состоянии, то представителям знаков Телец, Рак и Скорпион следует быть крайне немногословными и избегать конфликтных ситуаций. Любое недовольство в эти дни может перерасти в настоящую войну между людьми.

«Ни в коем случае не нужно переживать. Люди могут быть эмоциональные, агрессивные. У вас также могут быть проблемы с электричеством, связью. Поэтому прежде чем выйти на работу или на улицу выключайте электричество, чтобы быть в безопасности», — заключила таролог Саона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, для кого эпохальное соединение Юпитера и Сатурна станет судьбоносным.