Вдова и тяжелобольная дочь Баталова слегли с коронавирусом

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Виктория Андреева
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Несмотря на болезнь, родственники покойного актера намерены продолжить борьбу за его наследство.

Вдова и тяжелобольная дочь Баталова слегли с коронавирусом

Фото: Соцсети

Бесконечные имущественные споры и конфликты со звездами изрядно подпортили здоровье вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова и его тяжелобольной дочери. 85-летняя Гитана Леонтенко и наследница актера Мария слегли с коронавирусом. Об этом в беседе с Teleprogramma.pro сообщила официальный представитель семьи Юлия Антонова.

Из-за коварного COVID-19 под угрозой оказалась сделка по возврату имущества Баталова Леонтенко, незаконно присвоенного знакомой покойного артиста Натальей Дрожжиной и ее супругом Михаилом Цивиным. Опасаясь инфицировать кого-нибудь еще, пенсионерка отказалась идти на «очную ставку» к нотариусу.

Однако, как выяснилось позже, присутствие обеих сторон для оформления документов вовсе не обязательно. По словам Антоновой, участники спора могут подписать бумаги в конкретный строго отведенный для каждого день и час, не пересекаясь. И возврат имущества Алексея Баталова его родным все равно состоится.

Комментируя ситуацию, правозащитница также добавила, что ее клиенты в общем-то давно простили подозреваемых в аферах с имуществом Цивина и Дрожжину. Сегодня родственники актера желают просто спокойно оформить документы без лишних забот.

«Давным-давно не держат зла. Но это преступление публичное. Забрать заявление невозможно в силу закона. Даже после добровольного возмещения вреда уголовное преследование не прекращается», — подчеркнула адвокат вдовы Баталова.

26 октября 2020 года стало известно о задержании актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. По версии следствия, в результате действий четы родственники Алексея Баталова лишились двух квартир и доли в еще одной, а также мастерской и крупной суммы.

Со счетов семьи народного артиста СССР были сняты деньги, пропали ценные бумаги, в том числе рукописи Анны Ахматовой. Цена этих писем превышает стоимость присвоенной квартиры. Общий ущерб оценен в 36 миллионов рублей.

Наталья Дрожжина утверждает, что инициатором оформления доверенности на управление имуществом был сам Алексей Баталов, а также его вдова. Гитана Леонтенко, в свою очередь, считает, что была введена в заблуждение при подписании документов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему безутешная вдова Алексей Баталова отказалась от услуг адвоката Павла Астахова.

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